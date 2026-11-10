Hackathon per studenti all’Orientasud 2026: oltre 70 partecipanti

Si è svolta alla Mostra d’Oltremare di Napoli la XXVII edizione di OrientaSud, un evento dedicato all’orientamento e alla formazione tecnologica superiore. L’ITS NewtechSi Academy ha partecipato attivamente, coinvolgendo oltre 300 visitatori e 74 studenti in un hackathon innovativo. Cinque scuole campane e tre aziende tecnologiche hanno collaborato per offrire agli studenti un’opportunità unica di mettere alla prova le proprie competenze in un contesto reale.

Gli studenti, provenienti da istituti come l’ISIS “Rita Levi Montalcini” di Quarto e l’ITE “Giancarlo Siani” di Casalnuovo, hanno avuto 90 minuti per risolvere sfide proposte da aziende come FIDES, KIRANET e BTINKEENG Srl. Ogni squadra ha dovuto analizzare un problema, sviluppare una soluzione e presentarla a una giuria, utilizzando anche strumenti di intelligenza artificiale e smartphone.

Le sfide hanno spaziato dall’ideazione di un’app per migliorare la vita quotidiana dei giovani, proposta da FIDES, alla creazione di contenuti per rendere un’azienda più attrattiva per le nuove generazioni da parte di KIRANET. Infine, BTINKEENG Srl ha invitato i ragazzi a immaginare soluzioni digitali per una Napoli più smart e sostenibile.

Durante l’evento, si è tenuto anche un talk dal titolo “E tu, cosa vuoi fare da grande?”, che ha offerto spunti su percorsi formativi alternativi all’università, evidenziando l’importanza degli ITS Academy e della filiera formativa 4+2. Sono intervenuti esperti del settore, tra cui il Presidente di ITS NewtechSi Academy, Roberto Sanseverino, e la Direttrice Alessia Giunti, che hanno sottolineato l’importanza di avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso esperienze pratiche.

Il progetto IMPACT, di cui fa parte l’ITS NewtechSi Academy, mira a valorizzare la formazione tecnologica superiore e a creare un raccordo tra il sistema formativo e il mondo produttivo, coinvolgendo diverse fondazioni ITS in tutta Italia. L’evento di OrientaSud ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare i giovani sulle opportunità formative disponibili dopo il diploma e per stimolare il loro interesse verso le professioni del futuro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IL PROGETTO IMPACT A ORIENTASUD 2026: OLTRE 70 STUDENTI PROTAGONISTI DI UN HACKATHON ORGANIZZATO DA ITS NEWTECHSI ACADEMY” ricevuto tramite email da “Emilio D’Arco” in data 10/11/2026.