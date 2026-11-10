Home Territori Turismo e Sapori Osservatorio Fiaip: i piccoli borghi vivacizzano il mercato turistico campano

Osservatorio Fiaip: i piccoli borghi vivacizzano il mercato turistico campano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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mercato turistico Campania
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L’Osservatorio FIAIP Monitora Turistico ha rivelato che il mercato delle case vacanza in Campania continua a mostrare segnali di vivacità, con una crescente domanda per destinazioni autentiche e meno congestionate. Le persone, infatti, stanno sempre più utilizzando l’acquisto immobiliare come strumento per alternare periodi di vacanza e lavoro da remoto, contribuendo così a nuove modalità di vivere il territorio.

Il presidente della Fiaip Campania, Vito Gagliardo, ha sottolineato l’importanza di una visione strategica regionale per il turismo immobiliare: “Non dobbiamo limitarci a subire i flussi, ma occorre governarli attraverso la professionalità degli operatori e una stretta sinergia con le istituzioni locali”.

L’Osservatorio rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere l’evoluzione della domanda e orientare le scelte di chi intende investire nel settore. Secondo Alessandro Petraglia, Delegato Regionale Fiaip Campania, i dati mostrano un’espansione costante verso i centri minori, con un impatto economico significativo derivante dalle locazioni brevi nei borghi delle aree interne, con una crescita tra il +8% e il +12% su base annua.

“Ogni comune della Campania custodisce attrattive uniche che, se valorizzate in sinergia con le amministrazioni locali, possono generare micro-economie turistiche ad alta redditività” ha aggiunto Petraglia.

Le cifre parlano chiaro: Sorrento ha prezzi che raggiungono i 9000 euro al mq, mentre in alta stagione le locazioni possono arrivare a 7000 euro per una settimana. A Napoli, i costi variano tra 4100 e 6000 euro al mq, con affitti che oscillano tra 800 e 1200 euro a seconda della stagione. Salerno presenta costi elevati a Positano e Amalfi, fino a 12000 euro al mq, mentre Lustra offre opportunità più accessibili con 800 euro al mq.

In provincia di Benevento, Telese Terme si distingue con prezzi di acquisto fino a 1600 euro al mq, mentre l’Irpinia offre opportunità come Rocca San Felice a 1300 euro al mq. La conclusione è chiara: il turismo e l’immobiliare sono interconnessi, e una valorizzazione consapevole del patrimonio immobiliare può trasformare l’attrattività turistica in uno sviluppo duraturo per i territori.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Osservatorio Fiaip Monitora Turistico: Piccoli borghi ed aree interne vivacizzano il Mercato Turistico regionale” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa” in data 10/11/2026.

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