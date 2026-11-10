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Salerno Guiscards in Coppa: sfida al Real Bellizzi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Salerno Guiscards Coppa
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La Salerno Guiscards si prepara ad affrontare il Real Bellizzi mercoledì 11 novembre alle 19, nel match di andata dei sedicesimi di finale della Coppa Campania di 1^ Categoria. La formazione di mister Guadagno arriva a questa sfida dopo aver superato il primo turno contro la Real Filetta Pezzano, mentre il Real Bellizzi ha eliminato l’Etruria e la Picentia.

La partita si svolgerà allo stadio Nuova Primavera e rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre. I gialloblù del Real Bellizzi, attualmente terzi in classifica nel Girone H, hanno collezionato quindici punti in sette partite, con quattro vittorie e tre pareggi, uno dei quali ottenuto contro la capolista Sporting Club Palomonte.

Il tecnico Dario Guadagno potrebbe sfruttare questa sfida per testare nuove soluzioni in vista del campionato. Domenico Esposito, direttore sportivo della Salerno Guiscards, ha dichiarato: «La partita di sabato ci ha lasciato tanto amaro in bocca per le tante occasioni non capitalizzate. La Coppa Campania, pertanto, arriva nel momento giusto per tornare subito in campo».

L’arbitro dell’incontro sarà Marco Cirillo di Salerno. Il match di ritorno si giocherà il 25 novembre al Settembrino. La vincente di questa sfida affronterà la vincente del match tra Sporting Club Palomonte e Atletico Agropoli agli ottavi di finale, in programma il 16 dicembre e il 6 gennaio. Le semifinali sono fissate per il 3 e 17 marzo, mentre la finale si disputerà il 18 aprile. Nel prossimo fine settimana, la Salerno Guiscards affronterà l’Atletico Nuceria per l’ottava giornata del campionato.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – CALCIO” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 10/11/2026.

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