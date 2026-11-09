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Oltre 2500 richieste di passaporto nei comuni salernitani

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Sono oltre 2500 le richieste di passaporto effettuate dai cittadini della provincia di Salerno, grazie al servizio attivato in 142 uffici postali. Il primato spetta all’ufficio di Sala Consilina, che ha registrato 147 pratiche accettate. Questo servizio, reso possibile da una convenzione tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha permesso a residenti e domiciliati di prenotare appuntamenti e presentare la documentazione necessaria per il rilascio o il rinnovo del passaporto in modo semplice e veloce.

Il direttore dell’ufficio postale di Sala Consilina, Gianpiero Pascarella, ha sottolineato come la possibilità di richiedere il passaporto direttamente in loco e riceverlo a domicilio sia stata molto apprezzata, specialmente da parte di cittadini fragili o con difficoltà di movimento. “Sala Consilina dista 100 chilometri dalla questura di Salerno – ha dichiarato Pascarella – e ci vuole oltre un’ora per raggiungerla. La possibilità di inoltrare qui la richiesta è stata fondamentale per i nostri abitanti”.

Subito dopo Sala Consilina, anche Vallo della Lucania, Silla e Sapri hanno visto un numero significativo di richieste, dimostrando l’importanza di un servizio così accessibile per i cittadini, spesso lontani dal capoluogo. Il progetto Polis, che ha portato i servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, ha contribuito a ridurre il divario digitale e a migliorare la qualità della vita nelle comunità più periferiche.

“I risultati raggiunti ci gratificano molto – ha dichiarato Placido Ascione, direttore della filiale di Sala Consilina – e dimostrano la vicinanza di Poste Italiane alla popolazione locale. Offrire un servizio di questo tipo a pochi passi da casa rappresenta un grande vantaggio, sia in termini di tempo che di risparmio di risorse”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “POSTE ITALIANE: DAI COMUNI PIÙ PICCOLI DEL SALERNITANO OLTRE 2500 RICHIESTE DI PASSAPORTO” ricevuto tramite email da “BELLUCCI SESSA GAIA (COM)” in data 09/11/2026.

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