Il Cav. Attilio De Lisa: un impegno liturgico nella Diocesi di Teggiano-Policastro

Il Cavaliere Attilio De Lisa, residente a Sanza, è un cittadino attivamente coinvolto nelle attività liturgiche della Diocesi di Teggiano-Policastro. Idoneo ai ministeri straordinari nella Chiesa Cattolica, De Lisa ha una solida carriera di servizio nella comunità ecclesiale.

Originario di San Rufo, De Lisa è un cattolico praticante e vive presso la Parrocchia Santa Maria Assunta e San Francesco d’Assisi. La sua idoneità a svolgere il servizio di Ministro Straordinario della Comunione e di Lettore è supportata da un lungo percorso di fede e impegno. Dal 2017, è Referente del Parroco presso gli uffici diocesani e, dal 2020, ricopre il ruolo di Referente del Vescovo alla Formazione della Cultura Sociale.

Attivo anche nelle confraternite, è membro dell’Arciconfraternita Santa Maria della Neve e della Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario a Sanza. Inoltre, ha contribuito per oltre 15 anni al Comitato Feste parrocchiale.

Nel 2015, De Lisa ha ricevuto il titolo onorifico di Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa, riconoscimento conferito per i suoi meriti religiosi e sociali. La sua lunga carriera di servizio pastorale e civile dimostra il rispetto dei criteri di idoneità richiesti per esercitare formalmente il ministero di Lettore e il mandato di Ministro Straordinario della Comunione, come stabilito dalle norme liturgiche della Chiesa Cattolica.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 09/11/2026.