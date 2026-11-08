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Scafati perde il derby contro Napoli dopo un finale da incubo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Scafati Napoli
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La Longobardi Scafati ha subito una sconfitta nel derby contro Napoli, nonostante avesse dominato per gran parte della partita. Fino a 2 minuti e 50 secondi dalla fine, Scafati era in vantaggio di 10 punti (89-79), ma un parziale di 12-0 degli ospiti ha ribaltato la situazione, chiudendo il match sul 89-91.

Nel corso della partita, Scafati ha mostrato buone qualità, con un esordio positivo di Ngouama e un McGruder in crescita. La squadra ha iniziato bene, con un canestro da tre punti di Johnson che ha portato il punteggio a 5-0. Tuttavia, Napoli ha risposto con un parziale di 9-0, ribaltando il risultato.

Il primo quarto si è concluso con un punteggio di 19-22, ma Scafati ha reagito nel secondo quarto, grazie a un break di 5-0 che ha riportato il punteggio in parità. La squadra di Bucchi è riuscita a mantenere il vantaggio, chiudendo il primo tempo sul 47-37.

Nel terzo quarto, Scafati ha continuato a dominare, con un massimo vantaggio di 18 punti (84-66) a metà del periodo. Tuttavia, Napoli ha iniziato a recuperare, riducendo il distacco e completando la rimonta negli ultimi minuti.

Coach Bucchi ha commentato la partita dicendo: “Abbiamo giocato 35 minuti eccellenti, poi ci siamo fermati inspiegabilmente. Dispiace soprattutto per la bellissima cornice di pubblico accorsa a sostenerci. Difficile digerire una sconfitta così.”

Il match ha visto Scafati e Napoli affrontarsi con grande intensità, ma alla fine è stata la squadra ospite a portare a casa la vittoria, lasciando Scafati con l’amaro in bocca per un finale da dimenticare.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Scafati crolla nel finale e subisce il sorpasso di Napoli” ricevuto tramite email da “BASKET SCAFATI 1969” in data 08/11/2026.

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