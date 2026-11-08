Scafati perde il derby contro Napoli dopo un finale da incubo

La Longobardi Scafati ha subito una sconfitta nel derby contro Napoli, nonostante avesse dominato per gran parte della partita. Fino a 2 minuti e 50 secondi dalla fine, Scafati era in vantaggio di 10 punti (89-79), ma un parziale di 12-0 degli ospiti ha ribaltato la situazione, chiudendo il match sul 89-91.

Nel corso della partita, Scafati ha mostrato buone qualità, con un esordio positivo di Ngouama e un McGruder in crescita. La squadra ha iniziato bene, con un canestro da tre punti di Johnson che ha portato il punteggio a 5-0. Tuttavia, Napoli ha risposto con un parziale di 9-0, ribaltando il risultato.

Il primo quarto si è concluso con un punteggio di 19-22, ma Scafati ha reagito nel secondo quarto, grazie a un break di 5-0 che ha riportato il punteggio in parità. La squadra di Bucchi è riuscita a mantenere il vantaggio, chiudendo il primo tempo sul 47-37.

Nel terzo quarto, Scafati ha continuato a dominare, con un massimo vantaggio di 18 punti (84-66) a metà del periodo. Tuttavia, Napoli ha iniziato a recuperare, riducendo il distacco e completando la rimonta negli ultimi minuti.

Coach Bucchi ha commentato la partita dicendo: “Abbiamo giocato 35 minuti eccellenti, poi ci siamo fermati inspiegabilmente. Dispiace soprattutto per la bellissima cornice di pubblico accorsa a sostenerci. Difficile digerire una sconfitta così.”

Il match ha visto Scafati e Napoli affrontarsi con grande intensità, ma alla fine è stata la squadra ospite a portare a casa la vittoria, lasciando Scafati con l’amaro in bocca per un finale da dimenticare.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Scafati crolla nel finale e subisce il sorpasso di Napoli” ricevuto tramite email da “BASKET SCAFATI 1969” in data 08/11/2026.