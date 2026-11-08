Home Sport La Polisportiva Baroncino conquista una vittoria schiacciante contro il Sala Consilina

La Polisportiva Baroncino conquista una vittoria schiacciante contro il Sala Consilina

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Polisportiva Baroncino vittoria
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!

La Polisportiva Baroncino ha ottenuto una vittoria convincente con un punteggio di 11-6 contro il Sala Consilina, consolidando la sua posizione in classifica. La squadra, guidata dall’allenatore Pastore, ha cercato di mantenere la continuità dopo una buona prestazione precedente e ha centrato l’obiettivo di portare a casa tre punti fondamentali.

L’incontro si è aperto con il Baroncino che ha subito preso il comando, grazie a un diagonale preciso del capitano Caruso. Tuttavia, il Sala Consilina ha risposto prontamente, pareggiando le sorti del match. Nonostante ciò, i gialloneri hanno continuato a dominare, ritrovando il vantaggio con un’azione personale di Rosello, che ha servito Apicella per il 3-2.

Con il passare del tempo, la formazione di Pastore ha mostrato un gioco sempre più incisivo, portandosi sul 5-3 all’intervallo. Nella ripresa, il Baroncino ha continuato a spingere, e grazie a una serie di azioni ben orchestrate, ha incrementato il vantaggio fino a raggiungere il punteggio finale di 11-6.

Questa vittoria permette al Baroncino di salire al settimo posto in classifica, con 9 punti, mentre la squadra si prepara ora per la prossima sfida contro l’Amalfi, reduce da una sconfitta. La determinazione e la qualità del gioco mostrato dal Baroncino fanno ben sperare per il futuro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa baroncino” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 08/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it