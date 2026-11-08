La Polisportiva Baroncino conquista una vittoria schiacciante contro il Sala Consilina

La Polisportiva Baroncino ha ottenuto una vittoria convincente con un punteggio di 11-6 contro il Sala Consilina, consolidando la sua posizione in classifica. La squadra, guidata dall’allenatore Pastore, ha cercato di mantenere la continuità dopo una buona prestazione precedente e ha centrato l’obiettivo di portare a casa tre punti fondamentali.

L’incontro si è aperto con il Baroncino che ha subito preso il comando, grazie a un diagonale preciso del capitano Caruso. Tuttavia, il Sala Consilina ha risposto prontamente, pareggiando le sorti del match. Nonostante ciò, i gialloneri hanno continuato a dominare, ritrovando il vantaggio con un’azione personale di Rosello, che ha servito Apicella per il 3-2.

Con il passare del tempo, la formazione di Pastore ha mostrato un gioco sempre più incisivo, portandosi sul 5-3 all’intervallo. Nella ripresa, il Baroncino ha continuato a spingere, e grazie a una serie di azioni ben orchestrate, ha incrementato il vantaggio fino a raggiungere il punteggio finale di 11-6.

Questa vittoria permette al Baroncino di salire al settimo posto in classifica, con 9 punti, mentre la squadra si prepara ora per la prossima sfida contro l’Amalfi, reduce da una sconfitta. La determinazione e la qualità del gioco mostrato dal Baroncino fanno ben sperare per il futuro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa baroncino” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 08/11/2026.