Pareggio emozionante per la Salerno Guiscards contro il Real Angri

La Salerno Guiscards ha pareggiato 2-2 sul campo del Real Angri nella settima giornata del Girone G di 1^ Categoria. La squadra di mister Guadagno, dopo essere andata due volte in svantaggio, è riuscita a trovare il pari ma ha sprecato diverse occasioni per conquistare i tre punti.

Il match è iniziato con un gol dei padroni di casa al quarto minuto, quando D’Andretta ha battuto Tancredi su un cross di Lucarelli. La Salerno Guiscards ha reagito e al 21’ Galdi ha pareggiato con un bel spunto personale. Tuttavia, il Real Angri ha nuovamente preso il vantaggio al 25’ con D’Andretta, che ha segnato la sua doppietta. La squadra salernitana non si è data per vinta e al 40’ Mazzeo ha trasformato un rigore, riportando il punteggio in parità.

Nella ripresa, i foxes hanno cercato di trovare il vantaggio, ma hanno sprecato numerose occasioni, tra cui un rigore calciato sulla traversa da Mogavero. Nonostante i cambi e l’ingresso di Gabionetta, il risultato non è cambiato e la Salerno Guiscards ha dovuto accontentarsi di un punto.

Mister Guadagno, al termine della partita, ha commentato: «Sicuramente è importante aver mantenuto l’imbattibilità. Era una partita alla nostra portata, poteva andare meglio, ma non siamo stati lucidi e tranquilli come altre volte e questo l’abbiamo pagato».

Con questo pareggio, la Salerno Guiscards resta a due punti dalla capolista Real Sianese, mentre nel prossimo turno affronterà l’Atletico Nuceria al Settembrino.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – CALCIO” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 08/11/2026.