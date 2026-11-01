Salerno Guiscards vince 4-1 contro il Sant’Egidio e resta in corsa per la vetta

La Salerno Guiscards ha ottenuto una convincente vittoria per 4-1 contro il Sant’Egidio, mantenendo vive le speranze di raggiungere la vetta della classifica nel campionato di 1^ Categoria. La partita, disputata al Settembrino, ha visto i foxes di mister Dario Guadagno rispondere alla rete iniziale degli avversari con una prestazione di carattere.

Il match è iniziato in salita per la Salerno Guiscards, che ha subito un infortunio al difensore Carosetti, costretto a lasciare il campo al 10’. Poco dopo, il Sant’Egidio è passato in vantaggio con Somma, che ha sfruttato un assist di Langella. La reazione dei padroni di casa è stata immediata: Galdi, dopo un tentativo fallito, ha pareggiato al 21’ con un colpo di testa su corner.

La Salerno Guiscards ha continuato a premere e, al 25’, Di Ceto ha segnato il secondo gol, approfittando di un assist di Galdi. Il primo tempo si è chiuso con un’ottima prestazione della squadra di casa, che ha visto anche un palo colpito dal Sant’Egidio.

Nella ripresa, la Salerno Guiscards ha allungato il vantaggio con Orabona al 49’ e Mazzeo, entrato nella ripresa, ha siglato il quarto gol al 65’ su calcio di punizione. Nonostante il tentativo del Sant’Egidio di accorciare le distanze, i foxes hanno mantenuto il controllo del gioco e hanno chiuso la partita con una vittoria netta.

Mister Guadagno ha commentato la prestazione della sua squadra: «Non abbiamo espresso il nostro miglior calcio, approcciando male la partita, ma siamo stati bravi a reagire subito, portando a casa questa vittoria. Possiamo continuare così, stiamo procedendo bene ma dobbiamo stare attenti a non calare mai l’attenzione e la determinazione».

Con questa vittoria, la Salerno Guiscards rimane a soli due punti dalla capolista Real Sianese e si prepara ad affrontare il Real Angri nel prossimo turno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – CALCIO” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 01/11/2026.