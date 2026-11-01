L’Amalfi Coast Sambuco conquista la quinta vittoria consecutiva

L’Amalfi Coast Sambuco continua a dominare nel Girone F di Serie B, conquistando la quinta vittoria consecutiva con un punteggio di 6-4 contro il Città di Chieti. La partita, disputata al Palazzetto dello Sport di Tramonti, ha visto i biancoblù di Mister Ruocco e Mister Gambardella partire subito forte, con un primo tempo che ha entusiasmato i tifosi.

Dopo solo 18 secondi dall’inizio del match, Proto ha aperto le marcature grazie a un assist di Campolongo, segnando il suo primo gol in categoria. Al 5′, Garcia ha raddoppiato, sempre su invito di Campolongo, mentre Santoro ha colpito un palo poco prima. Il Chieti ha accorciato le distanze al 6′ con un gol di Moraes, ma Napoletano ha ristabilito il vantaggio per i biancoblù due minuti dopo.

Nonostante le numerose occasioni create dall’Amalfi Coast, che ha colpito ben cinque legni, il Chieti è rimasto in partita grazie a un’ottima prestazione del portiere De Luca. Nella ripresa, il ritmo della gara è aumentato e il Chieti ha trovato il 3-2 con Rucco al 10′. La partita è diventata intensa, con continui capovolgimenti di fronte.

Al 15′, Galluccio ha segnato il 4-2 per l’Amalfi Coast, ma il Chieti ha reagito, riportandosi a una sola rete di distanza. In un finale emozionante, Galluccio ha messo a segno il gol decisivo a 50 secondi dalla fine, fissando il punteggio finale sul 6-4. Con questa vittoria, l’Amalfi Coast Sambuco si conferma in vetta alla classifica, con un vantaggio di quattro punti sulla seconda.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Dallo spettacolo alla battaglia: l’Amalfi Coast Sambuco vince ancora e allunga” ricevuto tramite email da “Nicola Mansi” in data 31/10/2026.