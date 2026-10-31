Aversa, 17enne arrestato con hashish e 540 euro

Nella serata del 30 ottobre, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato ad Aversa dai Carabinieri della Sezione Radiomobile durante un controllo di routine. Il giovane, in sella a uno scooter Piaggio Liberty, è stato trovato in possesso di 88,70 grammi di hashish e 540 euro in contanti. Gli approfondimenti effettuati dai militari hanno suggerito un possibile collegamento tra la droga e un’attività di spaccio.

Dopo l’arresto in flagranza, il minorenne è stato portato al Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile. L’operazione evidenzia l’importanza dei controlli costanti da parte dell’Arma, che hanno permesso di scoprire una situazione sospetta durante un normale servizio di vigilanza. Si sottolinea che il procedimento è ancora nelle fasi preliminari e il minorenne gode della presunzione di non colpevolezza fino a una sentenza definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “3° comunicato stampa del 31 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 31/10/2026.