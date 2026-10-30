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Arpa Puglia premiata a Napoli per il progetto HECC

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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progetto HECC
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Il progetto HECC (Health and Environmental Control Center) di Arpa Puglia ha ricevuto un importante riconoscimento a Napoli, durante il convegno nazionale dell’Internet Governance Forum Italia, tenutosi presso il Centro Congressi dell’Università Federico II. Questo progetto è stato selezionato tra i quattro migliori programmi di innovazione digitale sviluppati da pubbliche amministrazioni italiane, grazie alla sua capacità di monitorare e integrare dati ambientali e sanitari.

Il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, insieme a Valerio Summo, dirigente responsabile per la Transizione Digitale dell’Agenzia, ha ritirato la targa-premio. La piattaforma HECC, realizzata con tecnologia Open Source, mira a migliorare la tutela ambientale e sanitaria, utilizzando strumenti di Intelligenza Artificiale per raccogliere e analizzare dati provenienti da diverse fonti.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Aress, l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia, si propone di fornire un quadro dettagliato delle condizioni ambientali e sanitarie del territorio, supportando le decisioni politiche in ambito sanitario e ambientale. Arpa Puglia si occuperà di monitorare vari aspetti, tra cui la qualità dell’aria e la presenza di sostanze tossiche, utilizzando una rete di stazioni di rilevamento.

In totale, 121 progetti hanno partecipato alla selezione, con 27 che hanno superato la prima fase di valutazione. Oltre ad Arpa Puglia, sono stati premiati il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il progetto AI Hub for Sustainable Development, il Consiglio di Stato per l’Ecosistema Digitale della Giustizia Amministrativa e il Comune di Messina per il progetto Gemello Digitale Urbano.

Bruno ha espresso gratitudine per il riconoscimento, sottolineando l’importanza della collaborazione con Aress e altri partner, e ha evidenziato la necessità di consolidare HECC come infrastruttura permanente per la tutela del territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “A Napoli Arpa Puglia riceve un premio da AGID e IGF x il progetto HECC” ricevuto tramite email da “francesca lombardi” in data 30/10/2026.

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