Incontro sulle professioni ferroviarie all’Università di Salerno

Oltre 400 studenti, docenti e rappresentanti delle imprese hanno partecipato all’incontro “Le opportunità professionali nel settore ferroviario” tenutosi al Campus di Fisciano, promosso dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno e da T&T – Technology & Transportation. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, con l’obiettivo di mettere in luce le competenze richieste dalla filiera ferroviaria e gli sbocchi occupazionali per i giovani ingegneri.

Il Rettore Virgilio D’Antonio ha sottolineato l’importanza di integrare la formazione accademica con il mondo del lavoro, affermando che “l’università moderna non può limitarsi alla didattica e alla ricerca”. Ha inoltre evidenziato la necessità di allineare le competenze formate con le esigenze del sistema produttivo, per garantire che i laureati possano trovare opportunità nel Mezzogiorno.

L’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo, ha parlato degli investimenti in corso nel settore ferroviario in Campania, citando progetti come la nuova linea Napoli-Bari e il potenziamento dei collegamenti verso il Sud. Ha affermato che “con l’evoluzione tecnologica, il contributo degli ingegneri diventa decisivo per realizzare infrastrutture moderne, efficienti e sostenibili”.

La professoressa Consolatina Liguori ha messo in evidenza come il settore dei trasporti stia attraversando cambiamenti significativi, e come i corsi di laurea dell’Università di Salerno preparino professionisti in grado di affrontare sfide sempre più complesse.

Durante l’evento, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare stand delle aziende del settore e laboratori, scoprendo così le applicazioni pratiche delle competenze acquisite durante il loro percorso di studi. La tavola rotonda ha visto la partecipazione di esperti del settore, che hanno discusso del legame tra formazione e opportunità professionali nel campo ferroviario.

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno continua a formare ingegneri destinati a operare in vari ambiti, contribuendo così allo sviluppo del settore ferroviario e della mobilità in generale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “UNISA, OLTRE 400 STUDENTI ALL’INCONTRO SULLE PROFESSIONI FERROVIARIE IL RETTORE D’ANTONIO: «VALORIZZARE I NOSTRI TALENTI». L’ASSESSORE REGIONALE CASILLO: «INGEGNERI FONDAMENTALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA»” ricevuto tramite email da “Emilio D’Arco” in data 30/10/2026.