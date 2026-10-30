Proposta di ampliamento per l’Area Marina Protetta di Punta Campanella

L’Area Marina Protetta di Punta Campanella ha presentato una proposta per ampliare la propria superficie, raddoppiando l’attuale estensione da 1500 a 3700 ettari. Questo ampliamento, che include l’integrazione del Banco di Santacroce e la creazione di nuove zone protette, è stato discusso in un incontro pubblico a Massa Lubrense. La Presidente dell’Amp, Carolina Mazzella, ha sottolineato l’importanza di una gestione partecipata, affermando che l’ampliamento deve essere un’opportunità condivisa con le comunità locali. Il Direttore dell’Amp, Pierluigi Capone, ha evidenziato la necessità di adeguare la perimetrazione alle attuali normative di protezione, evidenziando che il nuovo progetto risponde agli standard richiesti per le aree marine protette. La proposta è stata già approvata dai sindaci del Consorzio di Gestione dell’Amp e attende l’approvazione definitiva dal Ministero dell’Ambiente.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Ampliamento Amp Punta Campanella” ricevuto tramite email da “Comunicazione AMP Punta Campanella” in data 30/10/2026.