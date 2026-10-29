Il Nazra Palestine Short Film Festival arriva a Cava de’ Tirreni

Il Nazra Palestine Short Film Festival si svolgerà a Cava de’ Tirreni il 30 ottobre, presso la Sala Cenacolo del Chiostro del Convento di San Francesco e Sant’Antonio. La rassegna, intitolata NAZRA26, è un evento di cinema itinerante dedicato alla cultura palestinese, nato nel 2017 con l’intento di sensibilizzare il pubblico sui diritti umani attraverso il linguaggio cinematografico.

Promossa dall’associazione Macass APS, l’iniziativa mira a costruire ponti tra diverse comunità, offrendo una piattaforma per le storie palestinesi. Il termine ‘Nazra’ in arabo significa ‘sguardo’, riflettendo l’obiettivo di dare voce a narrazioni che necessitano di essere ascoltate.

Il programma della serata prevede alle 20:00 una lettura di poesie a cura di Alfonso Tramontano Guerritore, seguita alle 20:15 dalla proiezione di cortometraggi, tra cui “Qaher” di Nada Khalifa e “Intersecting Memory” di Shayma’ Awawdeh. La serata si concluderà alle 21:45 con un talk di approfondimento tenuto da Souzan Fatayer, rappresentante della Comunità Palestinese della Campania.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito. La rassegna è realizzata in collaborazione con diverse associazioni e realtà locali, tra cui Spazio Pueblo, Libreria Centopagine e Circolo Arci Marea Salerno, che sostengono la causa palestinese e promuovono la cultura attraverso il cinema.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa: “Il Nazra Palestine Short Film Festival fa tappa a Cava de’ Tirreni”” ricevuto tramite email da “press@macfest.it” in data 29/10/2026.