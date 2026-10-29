Incontro tra il Direttore Gregorini e il Cav. De Lisa all’ASL Salerno

Il Direttore della UOC Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL Salerno, Mirco Gregorini, ha incontrato il Cavaliere Attilio De Lisa, infermiere professionista e funzionario dell’ASL, per discutere di temi legati alla sanità locale. I due professionisti, già noti per le loro attività nel settore, hanno avuto l’opportunità di collaborare in diverse occasioni, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra all’interno delle strutture sanitarie.

Attilio De Lisa, che dal 2022 è assegnato all’Ufficio Valutazione e Misurazione della Performance presso il Presidio Ospedaliero ‘Dell’Immacolata’ di Sapri, ha una lunga carriera alle spalle, costellata di onorificenze tra cui il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Attivo nel tessuto sociale e culturale della provincia, ha recentemente pubblicato un libro autobiografico.

Mirco Gregorini, in carica dal febbraio 2026, dirige le professioni sanitarie dell’ASL Salerno e si distingue nel panorama nazionale per le sue competenze nella gestione dei posti letto ospedalieri. Prima di arrivare a Salerno, ha ricoperto ruoli di responsabilità presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze.

Il loro legame si è rafforzato in occasione di incontri istituzionali e eventi formativi, come il congresso ‘Pain Days 2026’, dedicato alla terapia del dolore, che ha avuto luogo a metà ottobre 2026 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Sapri. Durante una visita di Gregorini al presidio ospedaliero, De Lisa ha avuto l’opportunità di donargli una copia del suo libro, simboleggiando la condivisione di esperienze e conoscenze nel campo sanitario.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 29/10/2026.