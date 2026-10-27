L’ASL Salerno ha ricevuto il prestigioso Premio Buona Sanità 2026, riconoscimento che celebra l’innovazione sanitaria e tecnologica che sta migliorando l’accessibilità e la qualità dei servizi sociosanitari sul territorio provinciale. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala Galasso del Maschio Angioino di Napoli, in occasione della XXV edizione dell’evento.

Il dott. Antonio Coppola, Direttore della UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale (GPTI) e Chief Innovation Officer dell’ASL Salerno, è stato uno dei premiati. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno e la visione innovativa dell’ASL, guidata dal Direttore Generale ing. Gennaro Sosto, nella creazione della Rete Sociosanitaria Digitale, un modello che integra telemedicina, intelligenza artificiale e nuove tecnologie per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini.

Il progetto ha visto la realizzazione di Ambulatori Virtuali di Comunità, Case di Telemedicina e Centrali Operative Territoriali, facilitando l’accesso alle cure anche nelle aree più remote. “L’innovazione digitale e il rafforzamento dell’assistenza territoriale sono tra le priorità dell’ASL Salerno”, ha dichiarato Sosto, evidenziando come la telemedicina rappresenti una chiave fondamentale per il nuovo Servizio Sanitario Nazionale.

“Ricevere questo riconoscimento è un grande onore per me e per la mia squadra”, ha affermato il dott. Coppola, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e del sostegno della Direzione Generale. Il progetto ha già ricevuto altri riconoscimenti, tra cui il Premio Innovazione Digitale in Sanità 2026 dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, dimostrando il valore di un modello sanitario capace di essere replicabile in altri contesti del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Nuovo riconoscimento per l’innovazione sanitaria dell’ASL Salerno: premio Buona Sanità 2026 all’Asl Salerno e al dott. Antonio Coppola” ricevuto tramite email da “ufficio stampa” in data 27/10/2026.