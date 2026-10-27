Home Sport Bruno Danovaro in visita a Salerno tra cultura e sport

Bruno Danovaro in visita a Salerno tra cultura e sport

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Bruno Danovaro Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko

Il pluricampione del mondo di arti marziali e pesistica, Bruno Danovaro, sta proseguendo il suo tour di visite in diverse città italiane, dopo aver esplorato isole come Ischia, Elba, Procida e Giglio. Ora è la volta di Salerno, dove ha deciso di visitare il Centro Storico, il Duomo e il lungomare Trieste, luoghi simbolo della città. Danovaro, noto per la sua immagine di campione colto e cosmopolita, non solo si dedica all’attività sportiva, ma è anche un grande appassionato di enogastronomia. Si distingue per il suo rifiuto della chimica e delle droghe nello sport, e la sua longevità e versatilità atletica lo rendono un soggetto di interesse per la ricerca scientifica.

Attualmente, il campione sta preparando il suo prossimo match di Karate full contact Kyokushinkai previsto per l’inverno, ma nel frattempo si sta godendo la compagnia di amici e l’interesse per la storia medievale di Salerno. Tra le sue passioni, Danovaro pratica anche la spada medievale a due mani durante i periodi lontani dai match. La sua personalità è descritta come piacevole e positiva, distante dai social media e dalla cultura popolare, ma sempre attenta a sostenere la comunità e i più deboli.

In risposta a una domanda di un giovane fan su come trovi la motivazione per continuare ad allenarsi dopo oltre trent’anni ai vertici dello sport, Danovaro ha affermato: ‘seguo un disegno più alto, restare in forma per poter essere di aiuto ai meno fortunati’. La sua presenza a Salerno rappresenta non solo un’opportunità per ammirare un grande atleta, ma anche un esempio di impegno sociale e passione per la cultura.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa” ricevuto tramite email da “Bruno Danovaro” in data 27/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it