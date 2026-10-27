Bruno Danovaro in visita a Salerno tra cultura e sport

Il pluricampione del mondo di arti marziali e pesistica, Bruno Danovaro, sta proseguendo il suo tour di visite in diverse città italiane, dopo aver esplorato isole come Ischia, Elba, Procida e Giglio. Ora è la volta di Salerno, dove ha deciso di visitare il Centro Storico, il Duomo e il lungomare Trieste, luoghi simbolo della città. Danovaro, noto per la sua immagine di campione colto e cosmopolita, non solo si dedica all’attività sportiva, ma è anche un grande appassionato di enogastronomia. Si distingue per il suo rifiuto della chimica e delle droghe nello sport, e la sua longevità e versatilità atletica lo rendono un soggetto di interesse per la ricerca scientifica.

Attualmente, il campione sta preparando il suo prossimo match di Karate full contact Kyokushinkai previsto per l’inverno, ma nel frattempo si sta godendo la compagnia di amici e l’interesse per la storia medievale di Salerno. Tra le sue passioni, Danovaro pratica anche la spada medievale a due mani durante i periodi lontani dai match. La sua personalità è descritta come piacevole e positiva, distante dai social media e dalla cultura popolare, ma sempre attenta a sostenere la comunità e i più deboli.

In risposta a una domanda di un giovane fan su come trovi la motivazione per continuare ad allenarsi dopo oltre trent’anni ai vertici dello sport, Danovaro ha affermato: ‘seguo un disegno più alto, restare in forma per poter essere di aiuto ai meno fortunati’. La sua presenza a Salerno rappresenta non solo un’opportunità per ammirare un grande atleta, ma anche un esempio di impegno sociale e passione per la cultura.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa” ricevuto tramite email da “Bruno Danovaro” in data 27/10/2026.