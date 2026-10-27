Alessandro Feo Ristorante conquista le Due Forchette Gambero Rosso

Il ristorante Alessandro Feo di Casal Velino ha ottenuto le Due Forchette nella Guida Ristoranti d’Italia di Gambero Rosso, un riconoscimento che celebra l’eccellenza della cucina cilentana. Questo traguardo rappresenta un importante passo per il ristorante, che si distingue per la sua visione gastronomica e il rispetto per il territorio.

Il punteggio di 80/100 assegnato dal Gambero Rosso evidenzia l’eleganza dell’ambiente e l’accoglienza del personale, oltre a sottolineare il dialogo continuo con i piccoli produttori locali. La guida ha apprezzato l’armonia della proposta gastronomica, capace di offrire un’esperienza di dining unica per identità e rispetto delle tradizioni culinarie.

Al centro della filosofia del ristorante c’è il concetto di “Mare Madre”, che riflette il legame profondo con il territorio e la scelta di ingredienti freschi e locali. La cucina di Alessandro Feo si basa sull’ascolto della materia prima, utilizzando il pescato locale e i prodotti degli orti, per creare piatti che raccontano una storia di autenticità e sostenibilità.

La conquista delle Due Forchette va oltre il singolo ristorante, rappresentando un riconoscimento per l’intero territorio cilentano. Questo risultato dimostra come la semplicità, la sostenibilità e il rispetto per le radici culturali possano emergere nel panorama gastronomico nazionale, posizionando il Cilento come meta di eccellenza per la cucina d’autore.

Lo chef Alessandro Feo ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento, affermando: «Questo risultato è una soddisfazione immensa che condivido pienamente con la mia squadra che mi segue con fiducia in ogni scelta. Questo lavoro è fondamentale ed è il frutto di un impegno fatto di dedizione, sacrifici e ricerca quotidiana». Ha inoltre sottolineato che le Due Forchette rappresentano uno stimolo a continuare il lavoro intrapreso, mantenendo un forte legame con il territorio e guardando verso nuove sfide culinarie.

Con questo prestigioso riconoscimento, il ristorante Alessandro Feo riafferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura gastronomica del Cilento, continuando a promuovere un percorso di ricerca che celebra l’identità locale e la biodiversità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS Alessandro Feo conquista le Due forchette Gambero Rosso” ricevuto tramite email da “Ilaria Longo” in data 27/10/2026.