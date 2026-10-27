Home Cronaca Controlli antidroga a Mondragone: sequestrati 8 grammi di hashish

Controlli antidroga a Mondragone: sequestrati 8 grammi di hashish

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri di Mondragone hanno sequestrato circa 8 grammi di hashish a bordo di un’autovettura fermata nei pressi della rotonda “IDAC”. Durante l’operazione, il conducente, un uomo di 57 anni residente a Capua e già noto alle forze dell’ordine, ha mostrato un atteggiamento irrequieto, spingendo i militari ad approfondire il controllo. La sostanza stupefacente è stata trovata in suo possesso e sequestrata, con denuncia in stato di libertà per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi di prevenzione e contrasto ai reati legati agli stupefacenti messi in atto dai Carabinieri per garantire la sicurezza sul territorio. L’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto, e i militari della Sezione Radiomobile stanno portando avanti gli ulteriori adempimenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “3° comunicato stampa del 27 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 27/10/2026.

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