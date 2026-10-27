UGL Salute: lavoratori della sanità privata pronti alla mobilitazione

Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, ha espresso la sua preoccupazione riguardo al mancato rinnovo del contratto per i lavoratori della sanità privata, sottolineando che “il tempo è scaduto e la pazienza dei lavoratori della sanità privata si è ormai esaurita”. Giuliano ha dichiarato che non è più tollerabile che migliaia di professionisti continuino a garantire la qualità dell’assistenza senza un adeguato riconoscimento contrattuale.

Il Segretario Nazionale ha evidenziato la gravità della situazione, affermando che “ci troviamo di fronte a una situazione inaccettabile” e che è giunto il momento per le parti datoriali, come Aiop e Aris, di assumersi le proprie responsabilità. “Chi gestisce e governa il settore della sanità privata accreditata non può continuare a scaricare le criticità amministrative ed economiche sulle spalle dei dipendenti”, ha aggiunto.

Giuliano ha anche lanciato un chiaro avviso riguardo al futuro della vertenza, affermando che la UGL Salute non rimarrà a guardare mentre i diritti e la dignità dei lavoratori vengono calpestati. “Dopo diversi incontri nei mesi passati che non hanno portato ai risultati sperati, siamo pronti nuovamente a mettere in campo tutte le azioni necessarie e a scendere in piazza per manifestare e far sentire forte la nostra voce”, ha concluso, sottolineando l’impegno dell’organizzazione a trovare una soluzione concreta e soddisfacente per tutti gli operatori del settore.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Sanità Privata, Giuliano (UGL): “Mancato rinnovo del contratto, il tempo è finito, la pazienza anche. Pronti alla mobilitazione”” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 27/10/2026.