Iniziativa ‘Sud, Europa e Mediterraneo’ a Pontecagnano Faiano

Si svolgerà all’Ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano l’iniziativa “Sud, Europa e Mediterraneo”, promossa dalla Fondazione Super Sud ETS, AICCRE Nazionale e Associazione Sud 20/40. L’evento, che avrà luogo il 28 ottobre, riunirà istituzioni, università, scuola, imprese e società civile per discutere di sviluppo dei territori, sostenibilità, aree interne e protagonismo giovanile.

La giornata inizierà alle 9.30 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti di Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano, S.E. Mons. Andrea Bellandi, arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, e Milena Bertani, presidente nazionale AICCRE. Alle 10.30 è prevista la prolusione di S.E.R. Mons. Edgar Peña Parra, nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino.

Successivamente interverranno personalità del mondo accademico e istituzionale, tra cui Giovanni D’Avenia, Francesco Pastore, Rita Petolicchio e Raimondo Pasquino. La moderazione della sessione sarà affidata alla giornalista Concita De Luca.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si svolgeranno quattro tavoli tematici su questioni centrali per il territorio, coordinati da Francesca Cioffi. Le aree di discussione includeranno agricoltura e turismo, sostenibilità, restanza e il rapporto tra giovani e istituzioni. La partecipazione richiede iscrizione tramite QR code.

Alle 17.00 si terrà la restituzione dei risultati emersi dai tavoli, seguita dalla tavola rotonda “Sud, Europa e Mediterraneo” alle 17.30, moderata dalla giornalista Barbara Landi. La giornata si concluderà alle 18.30 con l’appuntamento “Sguardi a Sud”, dedicato alla prospettiva dei giovani, che includerà anche la proiezione di un video dell’Associazione Culturale School Movie APS.

L’iniziativa mira a promuovere una riflessione sulle prospettive del Mezzogiorno, valorizzando le risorse locali e favorendo il coinvolgimento dei giovani nel dialogo tra dimensione locale, europea e mediterranea.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS | IL FUTURO DEL SUD AL CENTRO DEL CONFRONTO TRA ISTITUZIONI, UNIVERSITÀ E TERRITORI: A PONTECAGNANO FAIANO L’INIZIATIVA “SUD, EUROPA E MEDITERRANEO” ricevuto tramite email da “Barbara Landi” in data 27/10/2026.