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Coldiretti Pesca a Cetara: focus sul futuro del Tonno Rosso

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Tonno Rosso Cetara
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Il 30 e 31 ottobre 2026 si svolgerà a Cetara un’importante iniziativa di Coldiretti Pesca, in collaborazione con la Regione Campania, dedicata al “Tonno Rosso: Filiera Euromediterranea, Valore e Futuro”. L’evento rappresenta un’occasione di confronto sul futuro della pesca del tonno, con tavoli tematici e talk di approfondimento. Tra i partecipanti, il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, e il ministro della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che interverranno per discutere le prospettive e le sfide legate a questa importante risorsa del mare. L’incontro si terrà a Cetara, un comune della provincia di Salerno noto per la sua tradizione nella pesca e nella lavorazione del tonno. L’evento mira a promuovere una riflessione sulle politiche di sostenibilità e valorizzazione della filiera del tonno rosso, fondamentale per l’economia locale e per la tutela dell’ambiente marino.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “save the date: 30 e 31 Ottobre Coldiretti Pesca a Cetara, con la Regione Campania per “Tonno Rosso: Filiera Euromediterranea, Valore e Futuro”” ricevuto tramite email da “Coldiretti – Ufficio Stampa Campania” in data 27/10/2026.

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