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Collegamenti bus straordinari tra Aeroporto di Salerno e Napoli

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Durante il mese di novembre, in concomitanza con la chiusura dell’Aeroporto di Napoli per lavori di riqualificazione, saranno attivi collegamenti bus straordinari tra l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e Napoli Piazza Garibaldi. Il servizio, realizzato in collaborazione con Busitalia Campania, prevede 8 corse giornaliere per ciascuna direzione, con orari studiati per facilitare gli spostamenti dei passeggeri in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei voli.

Il costo del biglietto sarà di 12 euro a passeggero per tratta, con la possibilità di acquisto direttamente a bordo tramite pagamento elettronico. Inoltre, sono state incrementate le corse giornaliere tra l’Aeroporto di Salerno e la stazione ferroviaria di Salerno, mantenendo i collegamenti con Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana.

Queste misure rientrano nel piano di GESAC per garantire un accesso agevole all’aeroporto salernitano durante il mese di novembre, in risposta alla temporanea chiusura dello scalo napoletano, prevista dal 1° al 30 novembre 2026 per lavori sulla pista di volo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa | collegamenti aeroporto di Salerno – Napoli” ricevuto tramite email da “Scandone Flavia” in data 27/10/2026.

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