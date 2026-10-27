Il Cav. Attilio De Lisa e il suo ruolo all’Ospedale di Sapri

Il Cavaliere Attilio De Lisa, infermiere professionista e funzionario dell’ASL Salerno, ricopre un ruolo chiave presso il Presidio Ospedaliero “dell’Immacolata” di Sapri. Dallo scorso aprile 2022, è assegnato all’Ufficio Valutazione e Misurazione della Performance, dove si occupa di monitorare e migliorare la qualità dei servizi sanitari. De Lisa ha conseguito un Master Universitario di I Livello in Management nelle Organizzazioni Sanitarie nel 2008 e ha un’ampia esperienza, avendo svolto ruoli significativi dal 2013 al 2018, tra cui Referente del Governo delle Agende e delle Liste d’Attesa.

L’Ufficio Valutazione e Misurazione della Performance ha il compito di garantire che l’ospedale raggiunga gli obiettivi prefissati, ottimizzando le risorse e migliorando il servizio offerto ai cittadini. Tra le principali funzioni dell’ufficio vi è il monitoraggio degli obiettivi aziendali e la verifica della qualità delle prestazioni, analizzando indicatori come i tassi di occupazione dei posti letto e i tempi di degenza.

Inoltre, l’ufficio supporta la valutazione del personale sanitario e amministrativo, raccogliendo dati per garantire trasparenza amministrativa, in linea con le normative vigenti. De Lisa si occupa anche di ottimizzare i processi legati alle liste d’attesa, individuando eventuali colli di bottiglia e proponendo soluzioni per migliorare l’efficienza dei servizi.

Il suo contributo è fondamentale per garantire un’assistenza di qualità e per migliorare l’esperienza dei pazienti, rendendo l’ospedale di Sapri un punto di riferimento per la salute nella regione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 27/10/2026.