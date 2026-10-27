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Presentata la IV edizione di “Portami a Teatro” al Teatro Bertoni

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Portami a Teatro
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Il Teatro Bertoni di Battipaglia ha ospitato domenica 25 ottobre la presentazione della quarta edizione della rassegna teatrale “Portami a Teatro”, organizzata dalla compagnia Attori per Caso con il patrocinio morale del Comune di Battipaglia. La serata è iniziata con una replica dello spettacolo “In…canto napoletano” di e con Luca Landi, un omaggio alla tradizione partenopea attraverso musica dal vivo, danza e parole, che ha riscosso un grande successo nella precedente edizione.

Durante l’evento, il direttore artistico Luca Landi ha presentato il nuovo programma della rassegna, evidenziando la crescita del progetto e l’intento di attrarre un pubblico sempre più vasto. “L’obiettivo è proporre generi differenti, puntando con decisione sull’intrattenimento ma mantenendo sempre uno sfondo culturale alla programmazione”, ha dichiarato Landi.

La serata ha anche offerto l’opportunità di rendere omaggio a Luciano Paraggio, imprenditore e artista battipagliese scomparso lo scorso agosto. Landi ha ricordato il supporto ricevuto da Paraggio all’inizio della sua carriera e il suo contributo fondamentale alla creazione della compagnia Attori per Caso, di cui Paraggio firmò le prime regie. “Luciano è sempre stato una persona estremamente schietta, senza peli sulla lingua e credo sia uno dei suoi migliori pregi”, ha affermato Landi, sottolineando il suo impegno per la vita culturale di Battipaglia.

La rassegna di quest’anno prevede sei appuntamenti da dicembre ad aprile, che abbracciano vari generi teatrali, dai classici alla commedia contemporanea fino al dramma psicologico. Il cartellone prevede:
– 20 dicembre: “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, con Gaetano Stella
– 17 gennaio: “Chiamalo pure amore”, scritto e diretto da Luca Landi
– 7 febbraio: “Assolo per duo” con Ernesto Lama
– 28 febbraio: “Tradimenti” di Harold Pinter, regia di Luca Landi
– 14 marzo: “La cicogna del vicino” con Ciro Esposito e Rosario Minervini
– 18 aprile: “L’amico del cuore” di Vincenzo Salemme

Sei serate per scoprire il teatro in tutte le sue forme, perché, come recita il titolo della rassegna, basta lasciarsi portare. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 333 627 4116 e 377 230 2698.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS. “Portami a Teatro”: al Bertoni presentata la IV edizione della rassegna di Attori per Caso” ricevuto tramite email da “Benedetta Gambale” in data 27/10/2026.

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