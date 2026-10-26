Banche di territorio e imprese, a Monza il confronto de Il Salotto delle Imprese

Nella filiale della BCC di Triuggio e della Valle del Lambro un incontro sul credito cooperativo e sul rapporto con le aziende

Il ruolo delle banche di territorio e il dialogo con il mondo produttivo sono stati al centro dell’incontro de Il Salotto delle Imprese, ospitato martedì 20 ottobre nella filiale di Monza della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro.

L’appuntamento ha approfondito il rapporto tra credito cooperativo, imprese e comunità locali. La presenza di una banca radicata sul territorio consente di conoscere più da vicino il contesto economico e di mantenere un dialogo diretto con aziende e realtà produttive. Al centro del confronto, l’ascolto delle esigenze delle imprese e il contributo del credito a investimenti, crescita e sviluppo.

BCC e aziende a confronto

Hanno partecipato Agostino Marotta, editore del sito Il Salotto delle Imprese; Raffaella Manetta, caporedattrice di Gazzetta di Milano; Marina Doni, referente per la comunicazione e le pubbliche relazioni della BCC Valle del Lambro; e Luca Brambilla, direttore della filiale di Monza della banca.

Presenti inoltre Andrea Galimberti, della concessionaria Bona Srl di Lissone; Davide Lonati, della Fondazione Franco Fossati e di WOW Spazio Fumetto; Fulvio Andriolo, di Value Creation Team; e Mario Cesaroni, presidente nazionale di Confedra.

L’incontro ha riunito esponenti del sistema bancario, delle imprese e di diverse realtà del territorio per discutere le relazioni tra credito, attività produttive e comunità locali.

Il format Il Salotto delle Imprese

Il Salotto delle Imprese è un format dedicato al dialogo tra banche di territorio e aziende. Gli incontri, organizzati anche nelle filiali, offrono occasioni di confronto sulle esigenze delle imprese e sul ruolo del credito nello sviluppo dei contesti locali.

Per informazioni sul progetto è possibile visitare www.ilsalottodelleimprese.it.