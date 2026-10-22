Home Economia Coldiretti Campania: nuovi aiuti da 60 milioni per il gasolio agricolo

Coldiretti Campania: nuovi aiuti da 60 milioni per il gasolio agricolo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il Governo Meloni ha annunciato un intervento da 60 milioni di euro per il gasolio agricolo, accolto con favore da Coldiretti Campania. Questa misura rappresenta una risposta alle difficoltà del settore, colpito dall’aumento dei costi di produzione a causa delle tensioni internazionali. Le nuove risorse serviranno a ridurre il costo del carburante per le imprese agricole, offrendo un sostegno fondamentale in un momento critico. Inoltre, è stata accolta la proposta di semplificazione delle modalità di erogazione, che permetterà una liquidità più rapida per le aziende.

Il presidente di Coldiretti Campania ha sottolineato che questo intervento è un segnale di attenzione verso un settore strategico per l’economia italiana. La salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori devono essere tutelati, poiché l’assenza di imprese agricole sostenibili compromette la produzione di cibo sano e di qualità. In questo contesto, è fondamentale garantire che le famiglie italiane possano continuare a trovare prodotti freschi e locali sulle proprie tavole.

Le mobilitazioni di Coldiretti proseguiranno nelle regioni dove non sono ancora stati attuati interventi a sostegno delle imprese agricole, evidenziando l’importanza di un impegno costante per il settore.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CARO GASOLIO: COLDIRETTI CAMPANIA, BENE GOVERNO SU NUOVI AIUTI PER 60 MILIONI DI EURO, DIFENDERE SALUTE DEI CITTADINI E REDDITO AGRICOLTORI” ricevuto tramite email da “Campania – Roberto Esse” in data 22/10/2026.

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