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CIA Campania: il blocco dei camion danneggia le aziende agricole

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La CIA Campania ha lanciato un allarme riguardo alle gravi conseguenze del blocco degli autotrasportatori, che impedisce la consegna di prodotti agricoli freschi come frutta, verdura e latte. Durante un incontro con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il commissario regionale Stefano Di Marzo ha sottolineato che, sebbene si comprenda la protesta degli autotrasportatori, non è accettabile che gli agricoltori debbano subire le conseguenze di questa situazione. Le aziende agricole, già in difficoltà a causa dell’aumento dei costi di produzione, rischiano perdite significative se i camion restano fermi. Di Marzo ha evidenziato che i prodotti freschi non possono rimanere invenduti e che è necessario un intervento immediato per proteggere il settore. La Regione ha proposto di destinare circa 13 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole, ma il commissario ha chiesto che queste risorse vengano rese disponibili senza ritardi, superando gli ostacoli burocratici e ottenendo le necessarie autorizzazioni europee. È fondamentale coinvolgere anche il Ministero dell’Agricoltura per accelerare il processo di riprogrammazione dei fondi. Ogni giorno di incertezza comporta ulteriori costi e danni per gli agricoltori, rendendo urgente una risposta concreta.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa incontro Fico associazioni Agricole” ricevuto tramite email da “Cia Comunicazione Campania” in data 22/10/2026.

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