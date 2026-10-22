Coldiretti Campania: nuovi aiuti da 60 milioni per il gasolio agricolo

Coldiretti Campania esprime soddisfazione per il nuovo intervento del Governo Meloni, che ha annunciato un aiuto di 60 milioni di euro per il gasolio agricolo. Questa misura, richiesta più volte dall’associazione, è stata presentata durante il recente Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Roma. Il sostegno è considerato cruciale per affrontare l’aumento dei costi di produzione dovuto alle tensioni internazionali.

Le nuove risorse sono destinate a ridurre il costo del carburante per le imprese agricole, un aiuto fondamentale in un momento di crisi. Coldiretti ha anche ottenuto l’accoglimento della proposta di semplificazione delle modalità di erogazione, che garantirà una liquidità più rapida per le aziende.

In Campania, la notizia è stata accolta con entusiasmo, soprattutto dopo l’incontro tra il presidente della Regione, Roberto Fico, e l’assessore all’agricoltura, Maria Carmela Serluca, che ha portato a ulteriori stanziamenti a favore degli agricoltori locali.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per salvaguardare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. “Senza imprese agricole economicamente sostenibili non può esserci produzione di cibo sano e di qualità”, ha affermato. Coldiretti ha avvertito che se gli agricoltori non riescono a coprire i costi di produzione, le famiglie italiane potrebbero trovarsi senza i prodotti freschi della nostra agricoltura. L’associazione continua a mobilitarsi nelle regioni dove non sono ancora stati previsti interventi a sostegno delle imprese.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “++errata corrige++ CARO GASOLIO: COLDIRETTI CAMPANIA, BENE GOVERNO SU NUOVI AIUTI PER 60 MILIONI DI EURO, DIFENDERE SALUTE DEI CITTADINI E REDDITO AGRICOLTORI” ricevuto tramite email da “Campania – Roberto Esse” in data 22/10/2026.