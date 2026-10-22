Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di San Valentino Servizi

Il 14 ottobre 2026, il Sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “San Valentino Servizi”, composto da Giuseppe Cicalese nel ruolo di Presidente, e da Alfonso Bruno e Consolata Fasolino come membri. Questa nomina è stata effettuata per garantire la continuità della governance aziendale in un periodo di transizione, legato al riassetto del servizio di igiene urbana nell’ambito del SAD “Agro Meridionale”.

Cicalese, Bruno e Fasolino hanno espresso gratitudine al Sindaco per la fiducia accordata e hanno sottolineato l’importanza di lavorare con spirito collegiale, responsabilità e concretezza, ponendo al centro le esigenze dei cittadini. Il nuovo CdA si impegna a garantire un’attenzione particolare al personale, considerando che il riassetto del servizio potrebbe influenzare l’organizzazione del lavoro e i rapporti contrattuali.

“I dipendenti rappresentano un patrimonio umano e professionale essenziale. Il loro impegno quotidiano rende possibili i servizi alla comunità”, hanno dichiarato i membri del Consiglio, sottolineando l’importanza di un dialogo costante e della valorizzazione delle competenze.

Il Consiglio di Amministrazione opererà seguendo criteri di efficienza, economicità e prudenza organizzativa, mantenendo un raccordo istituzionale con l’Amministrazione comunale. Cicalese, Bruno e Fasolino hanno affermato che “continuità e cambiamento non sono obiettivi in contrasto” e si sono impegnati a tutelare ciò che funziona, costruendo al contempo le condizioni per servizi sempre più efficienti, sempre con l’interesse della comunità di San Valentino Torio come riferimento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA San Valentino Servizi, nominato il Consiglio di Amministrazione: continuità dei servizi e attenzione ai lavoratori” ricevuto tramite email da “Giuseppe Cicalese” in data 22/10/2026.