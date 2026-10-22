Laboratori e convivialità al Circolo ARCI Marea di Salerno

Il 24 ottobre 2026, il Circolo ARCI Marea di Salerno ospiterà un pomeriggio dedicato a laboratori, idee e convivialità, con attività gratuite per tutti i partecipanti. L’evento avrà inizio alle 15:00 con un laboratorio dimostrativo di cosmesi condotto da Elena Avallone. Alle 16:00, Vincenzo Bardascino dell’associazione Il Forno di Vincenzo guiderà i partecipanti nella preparazione del pane fatto in casa utilizzando il lievito madre. Successivamente, alle 17:00, Cristina De Vita, cuciniera vegana dell’Alleanza dei Cuochi di Slow Food, presenterà il suo laboratorio sulle fermentazioni, un tema che va oltre il semplice cibo.

La giornata proseguirà con un dialogo a più voci e una tavola rotonda dedicata ai temi della Decrescita Felice e della Post-crescita, previsto per le 18:00. Infine, alle 20:00, ci sarà un aperitivo e una degustazione con vini dell’azienda agricola Aita, pane dell’associazione Il Forno di Vincenzo e le conserve e marmellate della Cooperativa Sociale Stalker. Per partecipare è necessario compilare un modulo di iscrizione entro il 22 ottobre. L’incontro si terrà presso il Circolo ARCI Marea, situato in via Davide Galdi 10, a Mercatello, Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno, 24 ottobre: Piccoli gesti, grandi cambiamenti al circolo ARCI Marea” ricevuto tramite email da “Decrescita Felice Salerno” in data 22/10/2026.