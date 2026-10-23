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La Genea Lanzara cerca riscatto contro Serra Fasano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Genea Lanzara riscatto
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La Genea Lanzara si prepara a un’importante sfida nel campionato di Serie A Silver maschile, ospitando il Serra Fasano il 24 ottobre alle 18:00 presso la Palestra Palumbo di Salerno. Dopo una trasferta deludente a Siracusa, i rossoblu allenati da Nicolas Balogh puntano a ritrovare il successo tra le mura amiche.

La squadra salernitana ha vissuto un match difficile contro l’Albatro, dove, nonostante un buon inizio, ha visto sfumare la vittoria a causa di una rimonta avversaria nel finale, chiudendo con un punteggio di 29-27. È quindi fondamentale per la Genea Lanzara migliorare nella gestione dei momenti decisivi e mantenere una maggiore lucidità e precisione durante il gioco.

Il match contro Serra Fasano rappresenta una prova di carattere e determinazione per i salernitani, che dovranno affrontare la squadra pugliese con ordine e compattezza. Il contributo di tutti i giocatori sarà essenziale per trasformare la voglia di riscatto in una prestazione concreta sul campo.

Ritornare a giocare in casa offre ai rossoblu l’opportunità di rafforzare il proprio cammino, dopo aver già ottenuto vittorie contro CUS Palermo e Sannio. Il sostegno dei tifosi sarà cruciale, rappresentando una spinta nei momenti di difficoltà. La Genea Lanzara invita tutti a partecipare e a sostenere la squadra fin dal primo minuto, in una sfida che mette in palio due punti fondamentali.

L’appuntamento è fissato per il 24 ottobre alle ore 18:00 alla Palestra Palumbo di Salerno, dove la Genea Lanzara cercherà di reagire e ritrovare il successo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Genea Lanzara _23 Ottobre” ricevuto tramite email da “Handball Lanzara 2012” in data 23/10/2026.

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