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Presentazione del libro di Piero De Luca a Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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presentazione libro Piero De Luca
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Venerdì 30 ottobre, alle ore 18.00, si svolgerà la presentazione del libro di Piero De Luca dal titolo “L’idea di Europa e il suo destino”, edito da Baldini+Castoldi. L’evento avrà luogo nel Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno e rientra nella quinta edizione di “Abitatori del Tempo – L’impegno civile della letteratura”. Durante l’incontro, dal titolo “Le sfide globali del XXI secolo”, De Luca dialogherà con Enzo Amendola e Dario Nardella, mentre la moderazione sarà affidata a Monica Di Mauro. La Camera di Commercio di Salerno sostiene l’iniziativa, che promette di essere un’importante occasione di riflessione sulle sfide contemporanee legate all’Europa e al suo futuro. Gli organizzatori auspicano una numerosa partecipazione da parte del pubblico.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Presentazione libro Piero De Luca” ricevuto tramite email da “PD Campania” in data 27/10/2026.

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