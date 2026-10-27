Mercogliano si prepara a festeggiare Halloween con un ricco programma di attività gratuite dedicate ai giovani tra gli 11 e i 21 anni. L’evento, organizzato presso DesTEENazione, lo Spazio Multifunzionale per adolescenti, si svolgerà il 31 ottobre, con una giornata speciale intitolata “Risveglio da urlo!”.

La manifestazione offrirà laboratori creativi, come l’Officina delle maschere e il laboratorio “Crea la tua zucca”, oltre a una proiezione di un film horror e una Disco Halloween. Non mancherà il free bar per rendere l’atmosfera ancora più festosa. La giornata culminerà con il Best Costume Awards, un concorso per premiare i travestimenti più originali e spaventosi.

DesTEENazione, situato in via Traversa 131 bis, è un progetto nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finanziato attraverso il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. Questo spazio è concepito come un luogo di incontro e crescita per i giovani, offrendo supporto allo studio, attività socioeducative e laboratori creativi.

Le attività di Halloween si svolgeranno dalle 9:30 alle 17:30 e sono completamente gratuite, rappresentando un’importante opportunità per i ragazzi di socializzare e divertirsi in un ambiente stimolante. DesTEENazione è aperto dal lunedì al venerdì e offre anche un servizio gratuito di trasporto per facilitare la partecipazione dei giovani.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA – HALLOWEEN A DESTEENAZIONE – LABORATORI E DIVERTIMENTO A MERCOGLIANO” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 27/10/2026.