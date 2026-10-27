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Arrestato un uomo per furto di bici elettrica a Vitulazio

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Vitulazio hanno arrestato un uomo di nazionalità rumena, classe 1995, con l’accusa di furto aggravato. L’operazione è avvenuta lungo la strada statale Appia, nei pressi di un supermercato, dove un cittadino ha segnalato il furto della propria bicicletta elettrica. Secondo la denuncia, il ladro avrebbe approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi del mezzo e allontanarsi rapidamente.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche del presunto responsabile. Poco dopo, sono riusciti a individuarlo. Alla vista dei militari, l’uomo ha abbandonato la bicicletta e ha tentato di fuggire nelle campagne circostanti, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

La bicicletta elettrica, riconosciuta dal denunciante, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, risultato senza fissa dimora in Italia e già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un connazionale a Capua, in attesa del giudizio con rito direttissimo. Si sottolinea che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “5° Comunicato stampa del 27.10.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 27/10/2026.

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