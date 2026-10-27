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Grazzanise esce dall’area cluster per brucellosi, buone notizie per la bufala

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Coldiretti Campania annuncia un importante traguardo per la salute delle bufale di Grazzanise, grazie all’uscita dall’area cluster per la brucellosi bovina e bufalina. Il Ministero della Salute ha infatti dato parere favorevole all’uscita della zona, segno di un netto miglioramento del quadro epidemiologico, come spiegato da Giuseppe Miselli, direttore di Coldiretti Caserta.

La proposta prevede il passaggio a un’area di attenzione epidemiologica, con controlli adeguati ai fattori di rischio, considerando la densità degli allevamenti e la vicinanza a territori ancora inclusi nell’area cluster. Questo risultato è il frutto di un impegno costante da parte di Coldiretti, che ha lavorato per difendere il reddito degli allevatori e garantire prodotti di qualità per i consumatori.

Enrico Amico, presidente di Coldiretti Caserta, ha sottolineato: “Siamo stati i primi a credere nel piano di eradicazione e questi risultati dimostrano che avevamo ragione. Continueremo a lavorare per ottenere un giusto prezzo del latte e combattere le pratiche sleali”.

I dati mostrano un significativo calo della brucellosi negli allevamenti bufalini della provincia di Caserta, scesa dal 18,71% nel 2021 al 1,7% nel settembre 2026. Questo miglioramento è il risultato di un programma regionale che comprende vaccinazioni, disinfezioni e monitoraggio epidemiologico.

Nonostante i progressi, Coldiretti avverte che il percorso di eradicazione non è concluso e richiede un monitoraggio continuo delle movimentazioni degli animali e delle riaperture degli allevamenti. La salute delle bufale e la qualità del latte sono obiettivi prioritari per garantire il futuro della Mozzarella Dop e del settore bufalino in Campania.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Coldiretti Campania, migliora la salute delle bufale di Grazzanise: zero focolai di brucellosi e latte di qualità al servizio della Mozzarella Dop” ricevuto tramite email da “Coldiretti – Ufficio Stampa Campania” in data 27/10/2026.

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