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Allerta dell’Associazione Allevatori: mancanza di mangimi a rischio lavoro

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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L’Associazione Allevatori della Campania e del Molise ha lanciato un appello per garantire la continuità degli approvvigionamenti destinati agli allevamenti, sottolineando la grave situazione causata dai blocchi stradali e dai trasporti. Secondo l’associazione, diversi allevamenti stanno affrontando la mancanza di scorte alimentari per gli animali, con il rischio che le aziende zootecniche del territorio non possano garantire il regolare approvvigionamento di mangimi come il mais.

Il presidente dell’Associazione, Davide Minicozzi, ha dichiarato: “viviamo tutti le difficoltà legate al caro carburante e le criticità che stanno mettendo in ginocchio intere categorie produttive. Non possiamo però accettare che una protesta finisca per compromettere la sopravvivenza di altre attività produttive e mettere in difficoltà tante famiglie”.

Minicozzi ha evidenziato che gli animali non possono aspettare e che un allevamento non può sospendere le proprie necessità. “I bovini devono essere alimentati ogni giorno e, quando i camion che trasportano i mangimi non riescono a raggiungere le aziende, le conseguenze ricadono direttamente sugli allevatori, sui lavoratori e sulle loro famiglie”, ha aggiunto.

L’Associazione ha messo in guardia sui danni economici che il protrarsi dei blocchi potrebbe causare, compromettendo la regolarità delle attività zootecniche e mettendo sotto pressione aziende già in difficoltà. La continuità dei trasporti è fondamentale non solo per l’approvvigionamento delle filiere agroalimentari, ma anche per garantire la consegna di beni di prima necessità e medicinali.

Pertanto, l’AACM ha rivolto un appello alle istituzioni affinché intervengano con urgenza per trovare una soluzione alla vertenza e garantire le condizioni necessarie affinché i mezzi di rifornimento possano raggiungere le aziende in sicurezza. “La politica ha il dovere di intervenire e trovare risposte concrete. Non possiamo lasciare che siano le imprese e le famiglie a pagare il prezzo più alto di una situazione che rischia di paralizzare intere filiere”, ha concluso Minicozzi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Associazione Allevatori Campania e Molise : «Gli allevamenti sono senza mangimi, a rischio il lavoro di tante famiglie. La protesta non può fermare la vita delle aziende»” ricevuto tramite email da “Roberto Esse” in data 22/10/2026.

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