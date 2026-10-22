Home Cronaca Truffa agli anziani a Casagiove, uomo in carcere dopo indagini dei Carabinieri

Truffa agli anziani a Casagiove, uomo in carcere dopo indagini dei Carabinieri

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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truffa agli anziani
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Un uomo di 45 anni, residente nell’area nord di Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Casagiove dopo un’indagine che ha portato all’aggravamento della sua misura cautelare. Il provvedimento, emesso dalla Corte d’Appello di Ancona, ha sostituito l’obbligo di dimora nel Comune di Napoli con la custodia cautelare in carcere. L’operazione ha preso avvio a seguito di una truffa aggravata ai danni di due anziani, di 88 e 86 anni, avvenuta a Casagiove il 30 settembre scorso. I Carabinieri hanno condotto un’accurata analisi delle immagini di videosorveglianza, riuscendo a identificare il presunto autore del raggiro, che avrebbe agito in concorso con altri complici non ancora identificati. Le vittime erano state contattate telefonicamente da una persona che si era spacciata per un nipote, facendo credere che il figlio fosse in grave pericolo. Sfruttando il panico generato, i truffatori hanno indotto gli anziani a consegnare oltre 30mila euro in contante e oggetti preziosi a un uomo che si era presentato come appartenente alle forze dell’ordine. Dopo la richiesta dei Carabinieri, la Corte d’Appello ha adottato il nuovo provvedimento cautelare, e l’indagato è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Si ricorda che l’indagato resta presunto innocente fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “4° Comunicato stampa del 22.10.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 22/10/2026.

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