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Nasce la collana “Piccoli Costituenti” per avvicinare i giovani alla Costituzione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Piccoli Costituenti
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Un nuovo progetto editoriale dedicato alla formazione civica dei più giovani è stato lanciato dalla Accademia di Paestum Edizioni. La collana “Piccoli Costituenti” si propone di avvicinare bambini e ragazzi ai valori della democrazia attraverso il linguaggio del fumetto. I primi due volumi, pubblicati il 17 ottobre, sono stati scritti dall’avvocato Lelio Mancino e si rivolgono agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

La collana nasce con l’obiettivo di rendere accessibili ai più giovani i principi fondamentali della Costituzione italiana, favorendo così la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle istituzioni democratiche. Il primo volume, “La Costituzione spiegata ai bambini – I principi fondamentali”, è destinato ai lettori dai 7 ai 9 anni, mentre il secondo, “La Costituzione spiegata ai ragazzi – Diritti, doveri e istituzioni”, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Entrambi i libri sono caratterizzati da testi e illustrazioni a colori e da contenuti adeguati all’età dei destinatari.

L’avvocato Lelio Mancino, autore delle opere, ha dichiarato: “La democrazia non è un dono, ma una conquista da custodire e alimentare ogni giorno. Conoscere la Costituzione significa imparare, fin da piccoli, a essere cittadini liberi, consapevoli e responsabili”. Il progetto si propone di far percepire la Costituzione non come un testo lontano dalla quotidianità, ma come uno strumento utile per comprendere i propri diritti e sviluppare un senso di responsabilità e partecipazione nella comunità.

Il primo libro affronta i temi di libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia, pace e rispetto, proponendo una lettura adatta ai bambini e utilizzabile anche nelle attività scolastiche di educazione civica. Il prezzo di copertina è di 2 euro. Il secondo volume, invece, approfondisce i diritti e i doveri dei cittadini e il funzionamento delle istituzioni della Repubblica, al prezzo di 5 euro.

Il progetto ha l’ambizione di contribuire alla diffusione della cultura costituzionale in tutta la Campania e oltre, utilizzando strumenti semplici e accessibili, in linea con il linguaggio delle nuove generazioni. Carmine Rosamilia, di Accademia di Paestum Edizioni, ha sottolineato l’importanza di portare la Costituzione nelle case e nelle scuole con un linguaggio comprensibile per i bambini, affermando: “Abbiamo scelto un formato semplice e un prezzo accessibile perché il progetto possa arrivare davvero a scuole e famiglie”.

La nuova collana si inserisce nella storia culturale dell’Accademia di Paestum, fondata nel 1949, e intende rinnovare la propria vocazione culturale investendo nell’educazione civica. Sono previste modalità di acquisto dedicate per scuole e progetti educativi, accompagnate da incontri e iniziative sui temi della Costituzione e dei diritti dell’infanzia, in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre. I volumi sono disponibili attraverso il web store di Accademia di Paestum Edizioni e i canali distributivi dell’editore.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Dalla Campania la Costituzione parla ai più giovani: presentata la collana “Piccoli Costituenti”” ricevuto tramite email da “Nicola Arpaia” in data 22/10/2026.

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