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Agropoli entra nella rete dell’Età del Bronzo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La città di Agropoli entra a far parte del progetto culturale «Le Rotte del Mediterraneo nell’Età del Bronzo», ampliando la rete di territori, siti archeologici, istituzioni e studiosi impegnati nella ricerca, nella tutela e nella valorizzazione delle testimonianze della protostoria mediterranea.

Incontro sabato 24

«La Pompei della Protostoria e le nuove rotte del Mediterraneo nell’Età del Bronzo» è il titolo dell’incontro in programma sabato 24 ottobre 2026, alle ore 17.00, presso il Palazzo Civico delle Arti di Agropoli. Il percorso, avviato idealmente in Sicilia dal Villaggio preistorico dei Faraglioni, dopo aver raggiunto le Isole Flegree approda nel Cilento, riconoscendo nel territorio di Agropoli un nuovo punto di riferimento per la costruzione di itinerari culturali dedicati alle origini della civiltà mediterranea. Si tratta di un passo importante verso la creazione di una rete capace di collegare i luoghi che, tra il III e il II millennio a.C., furono protagonisti di intensi scambi commerciali, tecnologici e culturali.
L’iniziativa si inserisce nel ciclo di conferenze promosso dal Museo Archeologico di Agropoli.
L’appuntamento offrirà l’occasione per approfondire il ruolo della Campania durante l’Età del Bronzo, un periodo di cui il territorio conserva importanti testimonianze relative agli insediamenti, all’organizzazione delle comunità, alle attività produttive e alle relazioni con le altre regioni del Mediterraneo.

Il programma

I saluti istituzionali saranno affidati a Roberto Antonio Mutalipassi, sindaco di Agropoli; Francesco Crispino, consigliere delegato alla Cultura; e Fabio Astone, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Museo Archeologico di Agropoli. A introdurre i lavori sarà l’archeologa Flaminia Arcuri, componente dello stesso Comitato.
Nel corso dell’incontro interverranno anche Anna Russolillo, presidente e fondatrice dell’associazione Le Rotte del Mediterraneo nell’Età del Bronzo, e Anna Abbate, vicepresidente dell’associazione. Il loro contributo, dal titolo «Dalla Sicilia alla Campania. Agropoli nelle Rotte dell’Età del Bronzo», approfondirà il ruolo della città cilentana nell’ambito degli itinerari e delle relazioni mediterranee dell’Età del Bronzo. L’archeologa Claude Albore Livadie parteciperà all’incontro con un collegamento online. Nel corso dell’evento una targa sarà consegnata al Comune di Agropoli.

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