La Salerno altomedievale custodisce nei suoi strati più profondi una geografia sacra e politica che spesso sfugge allo sguardo frettoloso del presente. Prima ancora che le epoche successive trasformassero, coprissero o ridisegnassero il volto della città, un fitto tessuto di fondazioni monastiche ha segnato le strade, orientato gli spazi e intrecciato fede, economia e ambizioni dinastiche. A raccontare questo mondo affascinante, tra storia e archeologia, è il saggio “Monasteri urbani della Salerno altomedievale” di Luca Borsa, edito da Ricciardi, un’opera che restituisce voce a un patrimonio decisivo per comprendere l’identità stessa di Salerno. Il libro è stato presentato presso il “Museo Archeologico Provinciale” di Salerno nell’incontro organizzato dalla professoressa Chiara Lambert, docente di Archeologia Cristiana e Medievale del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DiSPaC) dell’Università di Salerno, in collaborazione con il “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dall’avvocato Valentina Dell’Acqua, e con il patrocinio della Provincia di Salerno. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del “Progetto Terza Missione UniSa – DiSPaC: “Il complesso di San Benedetto in Salerno”, come ha spiegato la professoressa Chiara Lambert, che ha approfondito il contesto storico – territoriale da cui è partito l’autore del libro: “Un contesto nel quale i monasteri si inseriscono convivendo necessariamente con delle preesistenze che purtroppo noi conosciamo pochissimo perché il problema grosso delle città di tutta Europa è che sono pluristratificate, quindi hanno un vissuto continuo, il che significa che qualche cosa che non serve più nel modo in cui era stato costruito ai tempi dei romani viene modificato e adattato. Però le strutture portanti della città e la sua topografia quelle rimangono. A Salerno la forte presenza monastica riflette la capacità economica legata alla scelta di Arechi II di farne una seconda capitale, mentre il potere centrale restava a Benevento”. La professoressa Lambert ha ricordato l’impatto della conquista normanna, con la distruzione della cattedrale precedente e la cancellazione delle memorie longobarde, inclusa l’area delle tombe di Arechi e della sua famiglia . La Lambert ha anche spiegato lo studio approfondito del Monastero di San Benedetto che il gruppo di ricerca dell’Università sta portando avanti per restituire il bene alla fruibilità pubblica e alle attività di terza missione, anche inclusive per le disabilità:” Vorremmo arrivare anche a spiegare questo monumento ai ragazzi delle scuole”. La professoressa ha ricordato le trasformazioni storiche dell’edificio:” È passato dall’uso come teatro civile a quello per il genio militare che aveva soppalcato la navata centrale per realizzare delle camerate per i militari. Oggi una proprietà confinante con la navata sinistra della chiesa di San Benedetto è completamente lasciata in abbandono e ciò ha fatto sì che si verificassero dei crolli della copertura e danni di umidità molto forti alla navata laterale, a causa di infiltrazioni d’acqua. Per questo motivo da quasi un anno la chiesa è stata chiusa al pubblico e ha anche reso impossibile proseguire i lavori di studio. San Benedetto è assolutamente un gioiello della città che merita di essere recuperato all’uso”. La professoressa Lambert ha anche spiegato che c’è la tendenza di leggere il passato con gli occhi del presente:” È l’errore più grave che possa fare uno storico o un archeologo. Per capire la storia e il passato bisogna cercare di pensare, di immedesimarsi nel momento storico di cui ci si sta occupando. Solo in questa maniera si riescono a cogliere le differenze e si riesce ad approfondire la conoscenza del passato”. Lambert ha sottolineato quanto il lavoro di Luca Borsa sappia dialogare con le immagini e con le tracce lasciate sul terreno:” L’archeologo salernitano con questo libro, che è un libro tra la storia e l’archeologia, ha capito bene che l’archeologia è disciplina storica e che l’una e l’altra debbono dialogare”. Il professore Claudio Azzara, Ordinario di Storia Medievale all’Università di Salerno, ha sottolineato come il volume di Luca Borsa riesca a tenere insieme rigore filologico-archeologico e sguardo d’insieme: “Il libro ha questa duplice valenza: fa conoscere bene nel dettaglio la realtà salernitana, ma la raccorda anche a fenomeni storiografici più vasti”. Proprio questo respiro permette di leggere la singolarità locale dentro le grandi dinamiche dell’Occidente altomedievale, dove i cenobi non erano soltanto luoghi di raccoglimento spirituale, ma snodi vitali della società. Azzara ha infatti richiamato l’attenzione su ciò che ha reso così marcata la fisionomia di Salerno in età longobarda, quando la città assunse il rango di sede principesca: “ I Monasteri hanno rappresentato non solo un fattore di cristianizzazione della società, ma anche un modo peculiare di espressione dell’élite, del loro patronato sulla società del tempo. Avere membri della famiglia all’interno di un monastero, magari in cariche rilevanti come quella di abate, significava avere un segno di status familiare e anche la possibilità di controllare ingenti risorse economiche attraverso i monasteri e i loro patrimoni. Nel caso particolare di Salerno c’è una densità di monasteri urbani che si giustifica con il ruolo di sede principesca di questa città in età longobarda”. Un elemento importante emerso nell’analisi di Borsa e nelle riflessioni dei relatori, è il rapporto vitale tra i monasteri e l’acqua:” “In realtà, forse l’unico complesso che è stato indagato archeologicamente è San Nicola della Palma, che è uno di quelli più interessanti perché combina insieme l’aspetto archeologico con l’aspetto delle fonti. Il Monastero di San Nicola della Palma è stato costruito su un balneum precedente, forse un edificio termale” Borsa ha aggiunto come la ricerca d’acqua fosse decisiva nella scelta stessa del sito:” Tutti i documenti che parlano della fondazione di San Nicola citano esplicitamente che era costruito vicino alla sorgente della Palma, quindi l’aspetto idrico era primario, forse una delle parti più importanti nella fondazione di un Monastero”. Nel mettere in relazione la dimensione simbolica con quella economica, Borsa ha sintetizzato il senso profondo dei monasteri: “Erano fondamentalmente rappresentazione del potere di chi li fondava: avevano anche un significato importante dal punto di vista economico per Salerno e i territori circostanti”. L’archeologo ha anche ricordato la consistenza numerica del fenomeno: “Sono attestati undici monasteri a Salerno nel periodo longobardo, dal VII all’XI secolo, nove monasteri all’interno delle mura e due all’esterno. I più importanti erano quelli di San Benedetto, San Giorgio, San Nicola della Palma e Santa Sofia. Nei secoli successivi, con i normanni, verranno fondati anche altri monasteri”. A chiudere il cerchio tra tutela del territorio e impegno civico è intervenuta l’avvocato Valentina Dell’Acqua, presidente del “Rotary Club Salerno Est”, che ha sostenuto la pubblicazione del testo di Luca Borsa nell’ambito del motto distrettuale del Past Governor del “Distretto Rotary 2101”, il professor Alessandro Castagnaro: “Prendersi cura del territorio”. La presidente Dell’Acqua ha anche spiegato che il ricavato dalla vendita del libro saranno devoluti per sostenere une delle campagne più importanti del Rotary :”Quella denominata “End Polio Now”. Da più di 40 anni, il Rotary vaccina i bambini del mondo allo scopo di eradicare la poliomielite. Ci siamo quasi riusciti: manca davvero poco”.

Aniello Palumbo