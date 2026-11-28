Ieri, l’Istituto Superiore Statale “Montalcini-Ferraris” di Marigliano ha ospitato un’importante iniziativa dedicata all’empowerment e alla crescita personale. L’evento, che ha visto la partecipazione degli studenti della scuola superiore e della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Siani-Alighieri”, è stato realizzato nell’ambito del progetto “Il Futuro al Lavoro”, sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Durante il cineforum, gli studenti hanno visionato il film “Ready Player One” di Steven Spielberg, che narra le avventure di un giovane protagonista in un mondo virtuale. Al termine della proiezione, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la consigliera di parità della Città Metropolitana di Napoli, Olga Izzo, e con il giornalista Massimiliano Amato, direttore della rivista Infiniti Mondi.

La consigliera Izzo ha esortato i ragazzi a «scegliere, credere nelle proprie capacità e costruire il proprio futuro senza stereotipi». Ha sottolineato l’importanza di riconoscere il proprio valore e di dotarsi degli strumenti necessari per avere maggiori opportunità e libertà di scelta: «La vostra indipendenza futura, sia personale che economica, si costruisce sin da ora, sia attraverso l’esperienza formativa che attraverso la crescita umana».

Massimiliano Amato ha condiviso la sua esperienza professionale, parlando delle sfide affrontate nel suo percorso lavorativo e invitando i ragazzi a perseverare con determinazione: «Vi invito a non mollare ed a perseguire, con coraggio, le vostre scelte».

Il preside Domenico Ciccone ha commentato che, in un contesto lavorativo sempre più orientato verso la specializzazione, è fondamentale non trascurare la crescita personale, che avviene anche al di fuori delle aule scolastiche.

Il progetto “Il Futuro al Lavoro” è parte del Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole e mira a formare gli studenti nel mondo del cinema, coinvolgendo anche professionisti del settore. Gli studenti hanno realizzato tre cortometraggi che esplorano diverse tematiche legate al mondo del lavoro, ricevendo supporto da diverse istituzioni e associazioni locali.

Con iniziative come queste, l’Istituto “Montalcini-Ferraris” e l’Istituto Comprensivo “Siani-Alighieri” si impegnano a fornire ai giovani strumenti e conoscenze per affrontare le sfide del futuro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “L’empowerment arriva all’Istituto “Montalcini-Ferraris” di Marigliano, cineforum e talk con la consigliera di parità Olga Izzo ed il giornalista Massimiliano Amato – COMUNICATO STAMPA” ricevuto tramite email da “Gianrolando Scaringi” in data 28/11/2026.