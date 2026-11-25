UniCredit ha annunciato un finanziamento di un milione di euro a Tekna Shipping, società specializzata nella progettazione navale, per sostenere la crescita e l’innovazione nel settore. Il minibond, garantito all’80% dal Fondo di Garanzia per le PMI, fa parte di un programma di investimenti complessivo di 1,25 milioni di euro, di cui 250 mila euro saranno destinati alla formazione specialistica di giovani ingegneri e tecnici. Questo piano prevede un incremento dell’organico del 70% entro il 2029, creando nuove opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo della filiera cantieristica italiana.

Tekna Shipping, attiva da quasi 25 anni, si occupa di progettazione strutturale, ingegneria funzionale ed esecutiva, e assistenza tecnica alla produzione, collaborando con importanti attori del settore come Fincantieri. Il finanziamento di UniCredit permetterà all’azienda di potenziare la propria dotazione tecnologica, acquisendo software avanzati per la progettazione e la simulazione navale, e migliorando le infrastrutture digitali.

Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit, ha sottolineato l’importanza degli investimenti immateriali, mentre Lino Del Gaudio, CEO di Tekna Shipping, ha evidenziato il valore delle competenze umane nel processo di progettazione. Il minibond rappresenta un’opportunità per diversificare le fonti di finanziamento e supportare un piano industriale a lungo termine, valorizzando le nuove generazioni di professionisti nel settore navale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SUD, CANTIERISTICA NAVALE: UNICREDIT FINANZIA LA CRESCITA DI TEKNA SHIPPING PER PROGETTARE LE NAVI DI DOMANI” ricevuto tramite email da “Cicatelli Francesca (UniCredit)” in data 25/11/2026.