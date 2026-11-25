Attimi di forte apprensione si sono verificati a Mercato San Severino, dove una donna è stata colpita da un grave shock anafilattico a causa dell’assunzione di farmaci. L’emergenza è avvenuta nella sua abitazione in via Carmine Amato e ha richiesto l’intervento tempestivo dell’equipaggio MSB INDIA dell’associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, allertato dalla Centrale Operativa 118.

I soccorritori, giunti prontamente sul posto, hanno subito compreso la gravità della situazione e attivato tutte le procedure di emergenza previste, collaborando con il personale sanitario del 118. Considerate le condizioni critiche della donna, è stato disposto un trasferimento urgente presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino, dove la paziente è arrivata in codice rosso e ha ricevuto le cure necessarie.

Questo episodio sottolinea l’importanza del lavoro dei volontari del soccorso sanitario, il cui intervento tempestivo è spesso cruciale per salvare vite. La preparazione e la professionalità dell’equipaggio sono state determinanti per garantire un’assistenza immediata in una circostanza così delicata.

L’associazione “La Solidarietà” di Fisciano ha rinnovato il proprio impegno verso la comunità, assicurando la presenza costante di operatori e mezzi pronti ad intervenire in ogni emergenza, con dedizione e spirito di servizio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA shock anafilattico a Mercato San Severino, donna salvata dai volontari de La Solidarietà di Fisciano” ricevuto tramite email da “La Solidarietà Fisciano” in data 25/11/2026.