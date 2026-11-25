Atena Lucana si prepara ad accogliere il “Diano Panettone Challenge”, un evento che celebra l’arte della panificazione artigianale. La manifestazione, organizzata dal Centro Commerciale Diano in collaborazione con l’associazione Cilento x 100 ETS, si svolgerà nei weekend del 5, 6, 12 e 13 dicembre. Durante queste giornate, i visitatori avranno l’opportunità di degustare dieci panettoni artigianali e votare il loro preferito, contribuendo così a decretare il vincitore della competizione.

Il voto del pubblico avrà un peso del 30% sul risultato finale, mentre il restante 70% sarà determinato da una giuria tecnica che valuterà aspetti come la qualità degli ingredienti, il profumo, la struttura e il gusto dei panettoni in gara. La proclamazione del vincitore avverrà il 14 dicembre, in occasione del decimo anniversario del Centro Commerciale Diano, con una cerimonia che includerà premiazione, show cooking e musica dal vivo.

In palio per il vincitore c’è una fornitura di farine del valore di 500 euro, offerta da Molini Pizzuti, sponsor tecnico dell’evento. Tra i partecipanti figurano nomi noti come Dolci Voglie di Alfano, I Lievitati di Helga Liberto, Pasticceria Festival di Giffoni e altri artigiani del settore.

Il Diano Panettone Challenge non è solo una competizione, ma un’iniziativa volta a valorizzare le produzioni artigianali locali e a creare occasioni di aggregazione e intrattenimento. Il Centro Commerciale Diano, inaugurato nel 2016, ha come obiettivo quello di rafforzare il legame con il Vallo di Diano e il Cilento, offrendo uno spazio di incontro e condivisione per la comunità locale e i visitatori. La manifestazione si inserisce in un progetto più ampio che mira a unire imprese, artigiani e pubblico, rendendo il Natale un momento di celebrazione delle eccellenze culinarie del territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS_Atena Lucana (SA)_Diano Panettone Challenge: dieci realtà artigianali in gara e il pubblico diventa giuria” ricevuto tramite email da “Roberta Raja” in data 25/11/2026.