Il Comitato No Consac di Buonabitacolo ha deciso di rivolgersi all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Prefetto e alla Corte dei Conti della Regione Campania per richiedere verifiche sul trasferimento della gestione del servizio idrico comunale a Consac S.p.A. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di fare chiarezza su un passaggio che coinvolge un servizio essenziale per la comunità locale, sul quale non sono state fornite risposte chiare fino ad oggi.

Il 29 settembre 2026, il Comitato ha presentato una serie di istanze per conoscere nel dettaglio l’iter amministrativo seguito per il trasferimento della gestione dell’acquedotto dal Comune a Consac S.p.A. Le richieste sono state indirizzate a diversi enti, tra cui ARERA, Consac, il Sindaco, il Revisore dei Conti del Comune, il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale. Tuttavia, dopo 30 giorni, nessuno degli enti interpellati ha fornito i chiarimenti richiesti.

“Abbiamo appreso solo informalmente, come tutti i cittadini di Buonabitacolo, che la gestione dell’acquedotto comunale fosse passata al Consac S.p.A.”, hanno dichiarato i membri del Comitato No Consac.

Tra i punti contestati dal Comitato vi è la richiesta di documentazione riguardante l’esistenza di una convenzione o un contratto che disciplini il trasferimento della gestione e l’affidamento di un bene appartenente al patrimonio comunale. I rappresentanti del comitato hanno lamentato di non aver trovato alcuna documentazione al riguardo né sul sito istituzionale del Comune né su quello di Consac.

Inoltre, il Comitato ha sollevato interrogativi sul ruolo del Consiglio Comunale, chiedendo perché non si sia tenuta una seduta dedicata alla formalizzazione del passaggio, con i necessari pareri dei responsabili tecnici e del Revisore dei Conti. Si è anche discusso dell’eventuale acquisto di quote societarie da parte del Comune, aspetto che il gruppo ritiene fondamentale per esercitare il controllo analogo.

Il Comitato ha evidenziato la mancanza di informazioni rivolte ai cittadini riguardo alle condizioni della nuova gestione, in particolare per quanto concerne costi, tariffe e agevolazioni. Inoltre, sono state richieste spiegazioni sull’accesso ai contatori da parte di operai di Consac, che avrebbero installato dispositivi per la lettura a distanza dei consumi, senza che fosse nota un’autorizzazione da parte degli organi competenti.

In conclusione, il Comitato No Consac chiede risposte documentate, ritenendo necessario fare chiarezza sulle modalità di trasferimento del servizio idrico e sulle conseguenze per l’amministrazione comunale e per gli utenti. Oltre alle segnalazioni agli organismi di controllo, il comitato non esclude ulteriori iniziative di partecipazione popolare, con l’obiettivo di ottenere trasparenza sugli atti amministrativi e sulle decisioni che riguardano un servizio fondamentale per la comunità di Buonabitacolo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa Comitato No Consac” ricevuto tramite email da “comitatonoconsac comitatonoconsac” in data 25/11/2026.