“Ciao, io mi chiamo Cristian e ho diritto alla vita”. “Io mi chiamo Mia e ho diritto al gioco”. “Io mi chiamo Maria Vittoria e ho diritto ad avere una famiglia che mi protegge sempre ” “Ciao, io sono Lucia e ho il diritto di dire quello che penso”. “Ciao, io sono Giorgia e ho il diritto di essere curata se sto male”. “Ciao, io sono Monica e ho il diritto di avere una casa”. “Ciao, io sono Sofia e ho il diritto di avere un cibo buono”. “Ciao, io sono Manuel e ho il diritto di avere una opinione”. “Ciao, io sono Miriam e ho il diritto di avere un nome”. “Ciao, io sono Domenico e ho il diritto ad avere una nazionalità”. “Ciao, io sono Ilary e ho il diritto di essere coccolata e amata”. “Ciao, io sono Anna e ho il diritto di riposarmi”. “Ciao, io sono Noemi e ho il diritto di fare amicizia con tutti”. “ Ciao, io sono Miriam e vi parlo del diritto di non essere sfruttati. Le mani dei bambini servono per colorare, per giocare e non per fare cose da grandi”. “Ciao, io sono Francesco e oggi vi parlo di non essere discriminati. Non importa il colore della pelle o della religione. Siamo tutti bambini, siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi identici diritti”. “Ciao a tutti, io sono Nicolò e qui svolgo il servizio civile. Voglio ricordare a tutti che i bambini hanno il diritto di essere protetti dalla guerra. Nessuno dovrebbe mai sentire il rumore delle bombe”. “Ciao a tutti, io sono Alessia e vi parlo del diritto all’istruzione, cioè di andare a scuola. La scuola non serve solo per fare i compiti, ma è il posto dove impariamo ad essere grandi e liberi. Impariamo a leggere, a scrivere e a pensare con la nostra testa. Questo è un superpotere che nessuno ci potrà mai togliere. Tutti i bambini del mondo devono avere una scuola e una maestra, perché un bambino che studia oggi potrà essere un adulto libero domani”. Sono stati venti bambini del Centro “Il Girasole” del quartiere Sant’Eustachio a ricordare, uno dopo l’altro, con gli occhi brillanti e il sorriso di chi si sente finalmente protagonista, con la spontaneità che solo i più piccoli sanno avere, i diritti dei bambini, in occasione della “Giornata Mondiale per l’Infanzia”. Per rendere ancora più concreto e tangibile il valore di queste parole, le operatrici del Centro: Rosaria De Simone, Antonella Senese e tante altre, coordinate con passione dall’Assistente Sociale Antonella Napoli, hanno scelto di guidare i ragazzi alla scoperta della storia di Malala Yousafzai, diventata a livello internazionale uno dei simboli più luminosi della lotta per il diritto all’istruzione e contro ogni forma di violenza sulle donne e sui minori. Come ha ricordato la stessa Antonella Napoli ripercorrendone il coraggio:” Malala, una bimba pakistana , il 9 ottobre del 2012, mentre tornava a casa da scuola sull’autobus insieme ad altre studentesse, è stata raggiunta da colpi d’arma da fuoco sparati da un attentatore talebano che voleva far rispettare le regole durissime che limitavano le libertà quotidiane e vietavano alle ragazze di andare a scuola. È sopravvissuta dopo cure mediche specialistiche e ha trasformato quell’episodio in un impegno pubblico globale per i diritti dell’infanzia e l’accesso all’istruzione. Nel 2009, a soli undici anni, ha iniziato a scrivere un blog per la BBC sotto pseudonimo per raccontare la vita quotidiana sotto il regime talebano e rivendicare il diritto delle bambine all’educazione, all’istruzione. Il 12 luglio 2013, in occasione del suo sedicesimo compleanno, ha pronunciato un discorso alle Nazioni Unite chiedendo istruzione gratuita e accessibile per ogni bambino e bambina del mondo. La vicenda di Malala ricorda quanto l’accesso allo studio sia fondamentale per l’autonomia e il futuro di ogni persona”. Proprio sull’alleanza educativa tra operatori e genitori si è soffermata l’Assistente Sociale e coordinatrice del Centro, Antonella Napoli, che ha lanciato un appello sentito e diretto alle famiglie presenti:” Per noi che lavoriamo da anni con i bambini sicuramente questa è la giornata più importante : ogni giorno, superando tutte le difficoltà che incontriamo, ci adoperiamo affinché vengano tutelati i diritti dei bambini e vi assicuriamo che non è sempre facile. Oggi abbiamo voluto celebrare questa giornata coinvolgendo anche le famiglie dei bambini soprattutto per celebrare quello che è il diritto all’istruzione. I genitori devono accompagnare i bambini, seguirli e soprattutto valorizzare e sostenere la loro voglia di studiare: devono consentire a questo centro di continuare il percorso di cambiamento; di favorirlo, perché il cambiamento non è mio, non è degli operatori, ma è il loro cambiamento. Voi dovete dare un futuro ai vostri figli e questo è il primo passo: quello di frequentare un centro dove vengono dati valori oltre che nozioni. Diamo un modo di affrontare la vita a testa alta”. Il Centro Polifunzionale per Minori “Il Girasole” rappresenta da decenni un autentico presidio di umanità e riscatto per il territorio, come ha spiegato la stessa coordinatrice raccontandone la storia quotidiana:” Il Centro Polifunzionale per Minori “Il Girasole” è gestito dal 1997 dalla Cooperativa Sociale “Fili d’erba”, presieduta da Dora Romano, in convenzione con il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno. Da 29 anni il Centro è un punto di riferimento importante per oltre trenta bambini, dai 6 ai 14 anni, del Quartiere Sant’Eustachio tra i quali vi sono anche bambini diversamente abili: qui si svolgono attività di sostegno scolastico, attività laboratoriali, teatrali, di socializzazione e ricreative. Sono tanti i bambini che hanno frequentato negli anni il Centro: molti sono cresciuti tra queste mura. A loro abbiamo trasmesso valori importanti. Li accogliamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Cerchiamo di dare anche un supporto alle loro famiglie che in questo quartiere spesso vivono situazioni di disagio familiare e socio-economico e che non lasciamo mai sole”. A sciogliere l’emozione in un momento di pura gioia condivisa è stata poi l’interpretazione corale di una canzoncina sui diritti dell’infanzia, che ha visto cantare insieme, in un unico grande abbraccio, i bambini, i genitori e i soci del “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Valentina Dell’Acqua; del “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Emmanuela Vastola e dell’Interact Club Salerno Est” presieduto da Emmanuele Lambiase, che hanno compiuto un gesto concreto di solidarietà donando ai bambini del centro materiale scolastico come ha spiegato il Presidente Emmanuele Lambiase:” Anche noi abbiamo contribuito a donare del materiale didattico partecipando al progetto “Coloriamo l’Istruzione”, dando a questi ragazzi gli strumenti concreti per studiare e inseguire i propri sogni. Grazie al cuore grande di scuole, cartolerie e di tanti amici, abbiamo consegnato tutto il materiale didattico raccolto ai ragazzi del Centro “Il Girasole, una realtà preziosa per i giovani che affrontano un disagio socio-economico. Oggi ricordiamo quanto sia fondamentale garantire a tutti i ragazzi il diritto allo studio e alla crescita. Noi dell’Interact Club Salerno Est” abbiamo deciso di celebrare questa giornata nel modo più concreto possibile: mettendo il cuore in azione! Ai ragazzi del Centro il Girasole abbiamo raccontato la nostra esperienza, testimoniando quanto la scuola e l’istruzione siano la vera chiave per il riscatto e la crescita sociale”. Particolarmente toccante è stata la testimonianza della Presidente del “Rotaract Club Salerno Est”, la pedagogista Emmanuela Vastola, per la quale varcare la soglia del Centro ha significato tornare alle proprie radici:” Frequento questo luogo da quando ero nella carrozzina. Mi portava mia madre, che abita in questo quartiere e seguiva i laboratori organizzati all’interno del Centro. Sono stata una delle prime bambine a venire qui e negli anni ho compreso fino in fondo quanto sia vitale avere un presidio sociale come questo sul territorio”. A portare i saluti della Presidente Valentina Dell’Acqua e a ribadire l’impegno costante del sodalizio rotariano è stato, insieme al Tesoriere del Club Vinni Grieco, il Past President del “Rotary Club Salerno Est”, Ermanno Lambiase che ha spiegato che il Club ha donato al Centro il Girasole materiale scolastico :”Hanno contribuito i soci del Club, vari amici titolari di cartolerie e vari istituti salernitani quadernoni, quaderni, penne, matite colorate, pennarelli, astucci e zaini. Già lo scorso anno il “Rotary Club Salerno Est” insieme al “Rotaract Club Salerno Est” aveva provveduto a far ristrutturare i bagni del Centro, creando anche un bagno per disabili, grazie al finanziamento del progetto “L’amore è un processo di inclusione”. È importante stare vicini ai ragazzi, far comprendere loro che devono crescere con serenità e autonomia”. L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, in collegamento telefonico ha voluto far sentire la sua vicinanza ai bambini del Centro “Il Girasole”:” In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Centro Polifunzionale “Il Girasole”, a “Fili d’Erba” e al Rotary per l’iniziativa organizzata a Sant’Eustachio. Un momento di condivisione e solidarietà che, attraverso la donazione di materiale scolastico ai bambini, ci ricorda quanto sia importante garantire a tutti pari opportunità di crescita, apprendimento e formazione. L’istruzione è un diritto fondamentale, uno strumento di libertà e una delle basi su cui costruire il futuro delle nuove generazioni. Ogni bambino deve poter avere gli strumenti e le opportunità per imparare, sognare e realizzare le proprie aspirazioni, senza che le condizioni economiche o sociali della famiglia possano rappresentare un ostacolo. Come Assessore alle Politiche Sociali, credo che sia fondamentale continuare a promuovere una rete di solidarietà tra istituzioni, associazioni e territorio, capace di mettere al centro i bambini e i loro diritti. Perché investire sui bambini significa investire sul futuro della nostra comunità. Grazie a tutti coloro che, con sensibilità e impegno, trasformano i valori della solidarietà in gesti concreti”. Sono intervenuti, per raccontare la loro esperienza Mariarosaria e Andrea, soci rotaractiani, che hanno sottolineato quanto sia importante studiare:” Il diritto allo studio non è una cosa scontata e per questo è importante che tutti i bambini conoscano i propri diritti. Bisogna sempre avere la curiosità di imparare e la felicità di andare a scuola. Lo studio e la conoscenza danno un potere grandissimo e certe persone non immaginano nemmeno quanto può essere importante avere una conoscenza ampia, una cultura generale”. Importanti le testimonianze di Mattia e di Nicolò: Mattia ha frequentato il Centro da quando frequentava la prima elementare: “Adesso studio Scienze Umane all’Università. Devo dire che frequentare questo Centro mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista: a partire dallo studio , alla comprensione dei valori importanti; mi ha indicato quella che è la giusta via, in un quartiere dove la giusta via è difficile da trovare”. Nicolò sta svolgendo il Servizio Civile presso Il Centro “Il Girasole”: “Sono un percussionista . Mi sono laureato al “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno. Sto facendo seguire ai bambini un percorso musicale che li sta entusiasmando”. Nel corso della serata l’Assistente Sociale Antonella Napoli ha anche espresso un desiderio, un sogno che vorrebbe si realizzasse:” La creazione di un Polo dell’Infanzia nel quartiere Sant’Eustacchio che è soggetto alla desertificazione. La scuola elementare quest’anno è stata chiusa per non aver raggiunto il numero di alunni previsti secondo normativa del Ministero della Pubblica Istruzione. I bambini si sono dovuti spostare presso l’Istituto Comprensivo “Alfano – Quasimodo” di Via Dei Mille. Ci sono difficoltà anche per le nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia che ha la sede adiacente a quella del Centro “Il Girasole” Cooperativa “Filiderba”. Un quartiere senza scuole è un quartiere che muore. Perciò noi vorremmo proporre alle autorità scolastiche dell’Istituto “Alfano – Quasimodo” di darci la disponibilità di alcuni locali attualmente dedicati alla scuola dell’infanzia, ma vuoti per il calo di iscrizioni, per dare la possibilità anche ai bambini piccoli di cominciare a frequentare il Centro. I genitori avrebbero la possibilità di lasciare i bambini, dai tre ai sei anni, in un posto sicuro per tutti i bambini, anche nel pomeriggio perché ci sarebbe un supporto a livello degli educatori della cooperativa “Filiderba”.

Aniello Palumbo