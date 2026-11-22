I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un uomo classe 1970, destinatario di un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura Generale di Napoli. L’operazione si è conclusa con la sua conduzione al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

L’arresto è avvenuto a seguito di un’attività investigativa che ha permesso di localizzare il soggetto, il quale deve scontare una pena complessiva di 15 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a una multa di 4.800 euro. Le condanne riguardano reati gravi, tra cui associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e ricettazione aggravata, commessi tra il 2000 e il 2016 nei territori di Mondragone e Cellole.

L’uomo è considerato legato al clan camorristico dei Fragnoli. Oltre alla pena detentiva, il provvedimento prevede l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e una misura di sicurezza di libertà vigilata per cinque anni.

Questo intervento sottolinea l’importanza del lavoro dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella messa in esecuzione dei provvedimenti giudiziari, specialmente nei casi legati alla criminalità organizzata. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’espiazione della pena.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “6° comunicato stampa” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 22/11/2026.