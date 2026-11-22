I Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, portando a termine operazioni di verifica nei comuni di competenza e nelle aree limitrofe. Nel corso dell’operazione, sono stati controllati oltre 100 veicoli e identificate quasi 200 persone, con diverse denunce per evasione, documenti contraffatti e violazioni al Codice della Strada.

In particolare, un uomo del 1967, già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato denunciato per evasione. Un altro soggetto, classe 1984 e residente a Cervino, è stato denunciato per evasione e per presunta alterazione di una carta d’identità. Altri tre individui, di età compresa tra il 1988 e il 1995, sono stati denunciati per la presunta alterazione di documenti d’identità.

In aggiunta, un uomo del 1969, residente a Caserta, è stato sorpreso alla guida nonostante la revoca della patente, mentre un giovane del 2008, residente a Santa Maria a Vico, è stato denunciato per aver guidato senza mai aver conseguito la patente, con violazioni reiterate nel biennio.

Sul fronte delle sostanze stupefacenti, due uomini sono stati segnalati alla Prefettura di Caserta per detenzione di droga per uso personale. Si tratta di un uomo del 1990, trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish, e di un uomo del 1994, con 1,2 grammi della stessa sostanza. Entrambi sono stati sottoposti agli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

L’operazione, che ha visto un’ampia partecipazione delle pattuglie, rientra nelle attività di prevenzione e controllo disposte dall’Arma dei Carabinieri, mirate a garantire la sicurezza del territorio e a contrastare ogni forma di illegalità. L’Autorità Giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “3° COMUNICATO STAMPA DEL 22.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 22/11/2026.